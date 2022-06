Valtiovarainministeri Annika Saarikko jatkaa keskustan puheenjohtajana. Hän voitti lauantain vaalissa vastaehdokkaansa Paavo Väyrysen äänin 1341-151.

”Keskustan tulos on edessä, se on tulos, joka on noususuuntainen. Hyvää kannattaa odottaa, keskusta nousee”, Saarikko sanoi voittopuheessaan.

Saarikon haastanut Paavo Väyrynen arvosteli omassa puheenvuorossaan ennen puheenjohtajavaalia voimakkaasti keskustan nykyjohtoa ja linjaa.

"Näköpiirissä on noin 10 eduskuntapaikan menetys seuraavissa eduskuntavaaleissa. Oli virhe lähteä nykyiseen hallitukseen, mutta ei siitä enää voi lähteä", Väyrynen sanoi.

Puheenjohtajavaalin jälkeen Väyrynen kiitti puoluekokousväkeä luottamuksesta ja onnitteli Saarikkoa reilusta voitosta. Väyrynen ilmoitti aloittavansa seuraavaksi eduskuntavaalikampanjan Lapin vaalipiirissä.

””Ainakin siellä me voitamme."