Feikkiuutiset leviävät ja disinformaatio hämmentää kansalaisia. Suurvallat syyttelevät toisiaan koronaviruksesta ja 5G-mastoja poltetaan viruksen pelossa. Totuudesta ja valheista keskustelemassa ovat europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk) ja Faktabaarin isäntä Mikko Salo.

”Erityisesti Venäjän ja Kiinan käyttäytyminen tämän [kriisin] suhteen on ollut se, mikä on puhuttanut [parlamentissa]. EU tekee paljon huhupuheiden ja disinformaation kitkemiseksi, mutta pettymyksiäkin on ollut.”

Europarlamentaarikko Katainen jatkaa toteamalla, että Kiinan vaikuttamisepäilyistä Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon raporttiin ja erityisesti Euroopan unionin väitetystä itsesensuurista on tehtävä läpinäkyvä ja täydellinen tutkimus ja totuus väitteiden taustalla on selvitettävä pohjamutia myöten. Mikäli Kiina on kiristänyt Euroopan unionia ja EU on kiristykseen taipunut, ovat seuraukset vakavat.

Euroopan suunta -ohjelmasarja Euroopan suunta -podcast on keskusteluohjelmien sarja, jonka tuottaa Eurooppalainen Suomi ry. Podcast-sarja julkaistaan Uuden Suomen verkkosivuilla huhti-toukokuussa alkaen keskiviikosta 29.4. 2020. Sarjassa on kymmenkunta jaksoa, joissa ovat vieraina muun muassa komissaari Jutta Urpilainen, europarlamentaarikot Heidi Hautala, Sirpa Pietikäinen, Miapetra Kumpula-Natri ja Henna Virkkunen, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, pormestari Jan Vapaavuori sekä useita muita poliitikkoja ja tutkijoita. Eurooppalainen Suomi ry on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö, ja osa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). Eurooppalainen Suomi pyrkii toiminnallaan lisäämään kansalaisten aktiivisuutta, keskustelua EU:sta ja eurooppalaisista teemoista sekä lisäämään ja parantamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa.

Disinformaatiosta ja faktapohjaisesta politiikasta keskusteltiin myös Faktabaarin isännän, Mikko Salon, kanssa. Hän korostaa paitsi institutionaalisten toimijoiden ja median roolia disinformaation vastaisessa työssä myös peräänkuuluttaa riippumattomien faktantarkastajien työn merkitystä ja sitä verkostoa, joka Euroopan alueella työskentelee aiheen parissa. Hän on myös huolissaan koronaviruspandemiaan liittyvistä verkossa leviävistä vääristä terveysväitteistä, jotka ovat pahimmillaan terveydelle vaarallisia.

”Suorat terveysväittämät, joita ihmiset hyväntahtoisuudessaan levittävät, perustuvat siihen, että ihmiset ovat hyväntahtoisia. Epävarmuudessa eletään ja halutaan jakaa vinkkejä, jotka toivottavasti voimaannuttaisivat. Me toivotaan, että mieluummin jakakaa tarkistettua tietoa. Se ei välttämättä ole yhtä raflaavaa, mutta se olisi supertärkeää tällä hetkellä, että pysytään järjissämme ja tehdään fiksuja päätöksiä epävarmuuden keskellä.”

Mitä muuta jaksossa puhuttiin? Sen kuulet ohessa.

