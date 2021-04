Se oli mahdollista ihan helposti. Kannattaa lukea VTV:n hienoa tilinpäätöstä ja vetävää strategiaa. Niiden perusteella asiat ovat VTV:ssä mainiosti.

Vuonna 2019 oli sairauspoissaoloja vähemmän kuin valtiolla keskimäärin. Henkilöstön vaihtuvuus pienentyi, vaikka menossa oli strategiamuutos. Parjattu muutoskin kuulostaa järkevältä ja modernilta. On fiksua, että VTV käy avointa keskustelua ja jakaa tietoa, joka tähtää valtion taloudenhoidon parantamiseen. Kuka muka vastustaa digitaalisuutta ja kokeiluja?

Olen varma, että VTV:n strategia ja missio kuulostavat vielä paremmalta, kun Tytti Yli-Viikari esittelee ne eduskunnassa. Onhan hän tottunut puhuja Bhutania ja Jamaikaa myöten. Ei siis ihme, ettei kukaan raporttien perusteella nostanut esiin epäkohtia. Tukitoiminnot paisuivat sitä paitsi vasta viime vuonna.

Kohu alkoikin valtiollisesta mediasta. Yleisradio teki elokuussa rutiinityötä ja selvitti virastojen johdon matkustamista vuosina 2017–2020. Sitten Iltalehti kysyi, mihin Yli-Viikari oli käyttänyt bonuspisteensä. Tätä journalismia moni pitää turhana kaiveluna, mutta jälleen kerran se oli arvokasta.

Nyt moni rohkea VTV:n työntekijä on tuonut epäkohtia esiin. Ja moni kertoo, että rahankäyttö on ollut pidempään löysää. Hienoa ja kunnioitettavaa. Silti herää kysymys, missä ovat olleet kaikki rohkeat hälytyskellojen soittajat? Miksei kukaan VTV:n sisältä ollut anonyymisti yhteydessä toimittajiin? Onko median maine niin huono? Herkkupalaan olisi varmasti ollut tarttujia.

Itse asiassa VTV:n henkilöstöedustajat nostivatkin epäkohtia esiin vuonna 2017 ja Iltalehti uutisoi ilmapiiriongelmista. Lumipallo ei kuitenkaan lähtenyt pyörimään. Yli-Viikarikin oli vasta aloittanut tehtävässään.

Osittain hiljaisuutta voi selittää sekin, että ehkei kukaan halua liata omaa pesää. Ihmiset sopeutuvat nopeasti työpaikan vallitsevaan kulttuuriin. Haluaisitko tehdä 40 000 euron eMBA-tutkinnon ulkomailla valtion piikkiin? No, jos se tässä virastossa on ok, niin totta kai! Tämän jälkeen ei enää kehtaa soittaa hälytyskelloja.

Kun VTV:n strategiaa lukee nyt kriittisemmin, tulee toisenlaisiakin ajatuksia.

Käymme dialogia organisaatioiden eri tasoilla, mutta erityisesti ylimmän johdon kanssa... vuorovaikutukseen perustuva hyvä asiakasymmärrys ohjaa myös sisäisiä palvelujamme. Seuraava pääjohtaja voisi vetää nämä kiltit konsulttipuheet yli strategiasta.

Pelottava ajatus on, että jos toimintakulttuuri repsahti VTV:ssä, se repsahti jo muuallakin. Suomessa tarvitaan edes yksi valvoja, jonka yhteydenotto saa virkamiehet huolestumaan. Kestääkö toimintamme VTV:n julman läpivalaisun?