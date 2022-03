Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Piritta Rantanen (sd) on saanut paljon yhteydenottoja maataloustuottajilta, joiden edellytykset toimia ovat heikentyneet merkittävästi.

Aiempien ongelmien päälle on tullut Venäjän laaja hyökkäys Ukrainaan, mikä heijastuu esimerkiksi lannoitteiden hintoihin.

”Hätä ja huoli on ihan todellinen. Taustalla ovat koronavuodet ja vielä viimevuotinen katovuosi. Kassa on lähtökohtaisesti kuivilla jo tosi monella. Niitäkin viestejä on tullut, että maksimoidaan vain tukien hyödyntäminen ja viljellään mahdollisimman vähän, mutta nyt Ukrainan jälkeen on tullut se, että ne ketkä vain pystyvät, yrittävät suurella riskillä maksimoida ruuantuotannon.”

Mitä aiemmin hyvin Nato-vastainen Piritta Rantanen ajattelee nyt Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta? Lue koko 200 kansanedustajaa -haastattelu täältä.