Hallitus keskustelee ensi viikolla mahdollisesta koulujen lähiopetukseen palaamisesta toukokuussa, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd) tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Arvioinnissa pohditaan epidemian kulkua eli terveysriskejä ja toisaalta vastapainona sitä, miten lähiopetuksen puute on vaikuttanut perheisiin ja erityisesti heikossa asemassa oleviin lapsiin.

Pohdinta koulujen mahdollisesta avaamisesta on saanut opettajien ammattiliiton OAJ:n takajaloilleen, ja liitto vastustaa ehdottomasti lähiopetukseen paluuta taudin leviämisriskin vuoksi.

”Tämä lukuvuosi ja myös sen kaksi viimeistä viikkoa pitäisi mennä niin, että koulut ovat kiinni. Terveys edellä, se on opettajien viesti”, liiton puheenjohtaja Olli Luukkainen on sanonut.

Tutkimusnäytön mukaan koulujen sulkemisen merkitys ei ole koronaepidemian leviämisessä suuri, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan se estää koronakuolemista arviolta 2–4 prosenttia, vähemmän kuin monet muut rajoituskeinot. Lisäksi lapsien on havaittu olevan vähemmän alttiita sairastumaan viruksesta vakavasti. Monet lääkärit ja asiantuntijat kannattavatkin koulujen avaamista ensimmäisten rajoitusten purkutoimien joukossa.

Tästä huolimatta OAJ:n lisäksi yksittäiset opettajat ovat kummastelleet aikeita avata koulut vain kahden toukokuun lopun viikon vuoksi.

Uusi Suomi kysyä tiedotustilaisuudessa Marinilta, miksi hallitus opettajien vastustuksesta huolimatta harkitsee koulujen avaamista lukuvuoden muutaman viimeisen viikon ajaksi, kun ratkaisuun liittyy kaikesta huolimatta taudin leviämisen riski.

”Saamme tästä terveysasiantuntijoilta informaatiota päätöksenteon pohjaksi, ja tietenkin toisella puolella arvioimme sitä, millä tavalla lähiopetuksen puuttuminen on vaikuttanut perheissä ja millä tavalla se on vaikuttanut lasten hyvinvointiin ja oppimiseen. Tässäkin kohtaa pitää arvioida monia eri näkökulmia: tietenkin ensisijaisesti taudin etenemistä, mutta myös muita yhteiskunnallisia vaikutuksia. Näitä käydään ensi viikolla läpi”, Marin sanoi.

”Totean vielä sen, että itse kannan kyllä syvää huolta niistä lapsista, jotka tällä hetkellä ovat monenlaisissa oloissa. Toisilla varmasti etäopetus ja oppiminen sujuu hyvin, mutta on myös niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät samalla lailla pärjää etäopetuksen kautta. Hallituksen on tärkeää omassa toiminnassaan huomioida myös nämä näkökulmat, jotka liittyvät lasten ja perheiden hyvinvointiin. Tämä ei ole toissijainen asia, tämä on tärkeä asia.”

Pääministeri Marin on aiemmin tuonut julki suuren huolensa lasten pärjäämisestä korona-aikana kodeissa, joissa kärsitään alkoholismista tai perheväkivallasta.

Myös valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) kommentoi kouluasiaa keskiviikkona. Hän kertoi Puheenvuoron blogissaan, että hallitus keskusteli päivän neuvotteluissa myös koulujen avaamisesta.

”Kysymys on sekä terveydestä että lasten hyvinvoinnista. Valmistelu jatkuu, mutta joka tapauksessa on välttämätöntä, että kaikki lapset kohdataan ennen kouluvuoden päättymistä. Pidän tärkeänä, että rajoitusten hyödyt ja haitat lasten kannalta arvioidaan osana exit-strategian täsmentämistä”, Kulmuni kirjoittaa.

Hallitus käy keskustelun kouluista ensi viikolla ”sen tiedon pohjalta, mikä silloin on käytettävissä”, Marin sanoi. Tällä hetkellä koululaiset olisivat palaamassa lähiopetukseen 13. toukokuuta, ellei rajoitusta jatketa. Tästä johtuu keskustelu toukokuun kahdesta viimeisestä viikosta.

Marinilta kysyttiin keskiviikon tiedotustilaisuudessa myös muun muassa, voitaisiinko koronarajoituksiin harkita alueellisia kevennyksiä alueille, joissa tartuntoja on vähän. Pääministeri ei sulkenut pois mahdollisuutta, mutta viittasi valtiosihteeri Martti Hetemäen valmisteluryhmään, joka tekee 1. toukokuuta mennessä suunnitelman rajoitustoimenpiteistä irtaantumiseksi. Hallitus neuvottelee toimenpiteistä 3.5. Hetemäen työryhmän esitysten pohjalta.

Tällöin käydään myös läpi yli 10 hengen kokoontumisten kieltoa, joka on näillä näkymin voimassa julkisilla paikoilla 13.5. asti.

”Hallitus seuraa tarkasti toimien vaikutuksia ja on tarvittaessa valmis uusiin toimiin, mikäli tilanne niin vaatii”, Marin sanoi.

LUE MYÖS: