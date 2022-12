Koronatartuntojen yleistyminen Kiinassa on johtanut lääkkeiden ja joidenkin elintarvikkeiden joukkovarastointiin, uutisoi CNN.

Kiinassa havaittiin keskiviikkona 2 249 oireista koronatartuntaa, joista 20 prosenttia rekisteröitiin pääkaupungissa Pekingissä.

Pula lääkkeistä on viime viikkoina levinnyt CNN:n mukaan Manner-Kiinasta Hongkongiin. Esimerkiksi tulehduskipulääke Panadol on loppunut joistakin Hongkongin apteekeista.

Hamstraaminen ei rajoitu yksinomaan lääkkeisiin. Monet kiinalaiset pitävät keltaisia, säilöttyjä persikoita erityisen ravitsevina, ja ovat ostaneet niitä aikomuksenaan parantaa omaa vastustuskykyään.

Säilötyt persikat on myyty loppuun monesta verkkokaupasta. Tilanne on saanut maan suurimpiin säilykevalmistajiin Dalian Leasun Foodin vetoamaan kansalaisiin, jotta nämä eivät ostaisi tuotetta turhaan, koska tarjontaa on saatavilla riittävästi. Yhtiö kommentoi asiaa kiinalaisessa yhteispalvelu Weibossa.

Myös Kiinan kommunistisen puolueen pää-äänenkannattaja Kansan päivälehti julkaisi Weibossa pitkän viestin, jossa kehotettiin olemaan varastoimatta persikoita turhaan. Lehti kutsui persikoita ”hyödyttömiksi sairauden oireiden lievittämisessä”.

Viranomaiset ovat vedonneet kansalaisiin, jotta he eivät keräilisi kotiinsa lääkkeitä turhanpäiten. Pekingin kaupunginhallitus pyysi lisäksi maanantaina asukkaita olemaan soittamatta hätäkeskukseen, mikäli heillä ei ole oireita.

Joulukuun alussa uutistoimisto Reuters kertoi Kiinan viranomaisten lieventävän koronarajoituksia osassa kaupungeista eri puolilla maata nähtyjen rajoituksia vastustaneiden mielenosoitusten jälkeen.

Poikkeustilanne heijastuu myös osakemarkkinoille. Hongkongin pörssiin listatun maan suurimman tulehduskipulääke ibuprofeenin valmistajan Xinhua Pharmaceuticalin kurssi on harpannut 60 prosenttia viimeisen viiden päivän aikana.

Jopa hautauspalveluiden ja hautaustonttien tarjoajat ovat saaneet vetoapua tilanteesta. Kiinan suurimman hautauspalveluyrityksen osakkeet ovat nousseet Hong Kongin pörssissä joulukuussa yli 50 prosenttia edelliskuukaudesta.

