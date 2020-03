Suomessa on avattu kansalaisille suunnattu koronadigipalvelu, jonka oirearviokyselyllä jokainen suomalainen pääsee selville omasta koronatilanteestaan nopeasti ja luotettavasti. Palvelusta saa tarvittaessa ohjauksen suoraan oikealle ammattilaiselle.

Oirearviokysely on avattu sähköiseen Omaolo.fi-verkkopalveluun, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Kyselyn avulla on mahdollista tehdä sähköinen hoidontarpeen arviointi ja saada arvioinnin tuloksen perusteella tarvittava ohjaus hoitoon.

SoteDigi Oy:n toteuttama palvelu on käytettävissä internet-selaimella tietokoneella ja älypuhelimella ja oirearvio on saatavilla kaikille Suomen asukkaille suomeksi ja ruotsiksi myös niillä alueilla missä Omaoloa ei ole vielä otettu ammattilaisten käyttöön. ​​

Oirearviokyselyn tavoitteet – Varmistaa voimakasoireisten hoitoon pääsy. – Ohjeistaa sairaaloissa tai hoivayksiköissä työskenteleviä henkilöitä laitosepidemioiden välttämiseksi. – Saada iäkkäät ja riskiryhmään kuuluvat ammattilaisen puhelimitse tehtävään arvioon keskivaikeissa oireissa. – Ohjata kotikaranteeniin ne henkilöt, joilla on suurehko taudin ennakkotodennäköisyys. Lähde: SoteDigi Oy

Oirearviokyselyn toimintasuositukset ovat ministeriön mukaan kansallisia ja niitä on täydennetty paikallisilla ohjeistuksilla, kun yhteydenotto ammattihenkilöön on tarpeen. Palvelu helpottaa ammattihenkilöiden työkuormaa ja puhelinruuhkaa.

”Lääkintädirektiivin mukainen lääkinnällinen laite”

SoteDigin tiedotteen mukaan koronavirukseen liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet merkittävästi kaikissa terveydenhuollon kanavissa, niin puhelinpalveluissa, terveysasemilla kuin yhteispäivystyksissä.

”Jotta kaikille Suomen asukkaille olisi tarjolla luotettavaa ja säännöllisesti päivittyvää informaatiota sekä mahdollisuus rauhoittaa huoltaan tartunnasta silloinkin, kun se on aiheetonta, on Omaoloon avattu koronavirustaudin oirearviokysely. Koronavirustaudin oirearvio on lääkintälaitedirektiivin mukainen lääkinnällinen laite ja se on toteutettu yhteistyössä THL:n ja Kustannus Oy Duodecimin kanssa”, SoteDigi kertoo tiedotteessaan.

Sisällön päivittämisestä vastaa Kustannus Oy Duodecim, ja lomakkeen tietoja päivitetään aina tilanteen muuttuessa. Vakuutuksena lääkinnällisen laitteen vaatimusten täyttämisestä palvelussa näkyy CE-merkintä.

Koronavirus huomioitu kattavasti koko Omaolossa ja koronavirustaudin oirearvioon ohjataan selkeästi Omaolo​.fi:n eri osioissa. Lisäksi koronavirustaudin oireisiin liittyvissä muissa oirearviolomakkeissa, esimerkiksi hengitystietulehduksen oirearvio, on toteutettu koronavirustautiin liittyviä erillisiä ohjauksia.

Kriittisten oireiden toimintasuosituksissa ohjataan soittamaan Päivystysapu 116117 -palveluun tai oman alueen terveysneuvontaan. Kiireellisessä hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112.

Lievemmissä oireissa palvelu antaa itsehoito-ohjeita ja muuta neuvontaa. Näin terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittää hoitoa niille, jotka sitä kipeimmin sillä hetkellä tarvitsevat.