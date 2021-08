Kansanedustaja Mikko Kinnunen (kesk) kokee luottamuksen osoituksena yllättävän pääsynsä painavaan perustuslakivaliokuntaan.

LUE LAAJA HAASTATTELU KOKONAAN Kansanedustaja Mikko Kinnunen tuli politiikan ulkopuolelta suoraan painavaan perustuslakivaliokuntaan – ”Onko elpymispaketti merkittävä toimivallan siirto Euroopan unionille?”

Kinnusen teologitaustasta voi olla perustuslain valvonnassa etuakin, sillä hän on tottunut pohdiskelemaan paljon eettisiä kysymyksiä. Kiperiä aiheita on ollut tällä vaalikaudella paljon ratkottavana lähtien ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tapauksesta aina mitä monimutkaisempiin korona-ajan lakeihin.

200 kansanedustajaa: Mikko Kinnunen Ensimmäisen kauden kansanedustaja Reisjärveltä Oulun vaalipiiristä. Keskustan eduskuntaryhmän jäsen. Toiminut ennen kansanedustajan uraa Reisjärven kristillisen opiston rehtorina vuodesta 1996 lähtien sekä pastorina Oulujoen seurakunnassa 1992–1995 ja sitä ennen uskonnonopettajana Oulussa ja Joensuussa. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Kaikki julkaistut jutut täällä.

Kinnunen on politiikan ulkopuolelta tulleena viihtynyt valiokuntatyössä, jossa ”puoluekirja jätetään narikkaan”. Politikoinnin vaaran hän perustuslakivaliokunnassa tunnistaa, mutta sitten pitää keskustella.

”Viimeksihän keskustelua käytiin Haaviston luottamusäänestyksen yhteydessä ja se oli tarpeellista.”

Ongelmana hänen mukaansa on poikkeusolojen aikana ollut se, että kun valiokuntiin valittiin lisää varajäseniä, heitä ei ole riittävästi perehdytetty. Se on kuulemma näkynyt työssä, mikä on hyvän asian, eli toiminnan turvaamisen, varjopuoli.

