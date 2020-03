Fortumin Pekka Lundmark nimitetty Nokian toimitusjohtajaksi; Rajeev Suri tulee jättämään tehtävänsä toimittuaan Nokian ja Nokia Siemens Networksin toimitusjohtajana yli kymmenen vuotta.

Lundmark on ollut Fortumin toimitusjohtaja, ja hän ilmoitti lähdöstään tänään.

Ennen Fortumia Lundmark oli Konecranesin, johtavan globaalin materiaalinhallintayrityksen, toimitusjohtaja ja toimi vuosina 1990-2000 erinäisissä johtotehtävissä Nokian palveluksessa, mukaan lukien strategia- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana Nokia Networksillä.

Lundmark valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta.

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on tyytyväinen, että Lundmark on sopinut tulevansa Nokialle hetkellä, jossa Alcatel-Lucentin hankinta on takana ja 5G:n maailma edessä.

”Hänellä on vankkaa kokemusta johtotehtävistä ja omistaja-arvon luomisesta isoissa B2B-yrityksissä, laaja-alaista kokemusta televiestintäverkoista, teollisuuden digitalisaatiosta sekä tärkeistä markkinoista, kuten Yhdysvalloista ja Kiinasta. Johtajana hänen painopisteenään ovat olleet strategian selkeyttäminen, operatiivisen toiminnan parantaminen sekä vahvan taloudellisen tuloksen luominen.”

Lundmarkinmukaan he voivat yhdessä luoda lisäarvoa osakkeenomistajille toteuttamalla Nokian tehtävää kehittää teknologiaa.

”Olen vakuuttunut siitä, että yritys on asemoitu hyvin 5G-aikakaudelle, ja tavoitteenani on varmistaa, että lunastamme lupaukset asiakkaille, työntekijöille, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. Vahvat arvot, johtavat innovaatiot ja vankkumaton sitoumus asiakkaita kohtaan ovat aina olleet keskeisiä Nokialle ja haluan jatkossa keskittyä näihin tekijöihin entistä enemmän.”