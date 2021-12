Jos hallituksen esitys hyväksytään, covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden kanssa työskentelevillä on oltava suoja covid-19-tautia vastaan joko taudin tai koronarokotusten kautta.

Lähihoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola varoittaa niin sanotun pakkorokotuslain seurauksista. Paavola kuvaa esitystä ”kaksiteräiseksi miekaksi” Ylen Ykkösaamussa tänään.

Hallituksen esityksen mukaan säädös ei tarkoita henkilökunnan pakkorokotuksia. Työnantajalle tulisi velvollisuus huolehtia, että covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden kanssa työskentelevillä on joko taudin tuoma tai koronarokotusten antama suoja covid-19-tautia vastaan. Ilman riittävää suojaa olevia työntekijöitä voisi käyttää näiden potilaiden hoitoon vain erityisestä syystä.

Hallitus haluaa väliaikaisen lakimuutoksen voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa ensi vuoden loppuun saakka. Eduskunta käsittelee esitystä tänään.

Jo nyt sote-työntekijöillä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan sekä rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.

Super on vastustanut esitystä, kun taas muun muassa sairaanhoitajia edustava Tehy on kannattanut sitä. Jo aiemmin julkisuudessa on ollut esillä tieto siitä, että useammalta lähihoitajalta puuttuu koronarokote.

Paavola huomauttaa nyt, että sote-alalla ”aika paljon rokottamattomia”.

”Meillä on niin hirveä henkilöstöpula tällä hetkellä, että jos me vielä joudumme sysäämään heitä syrjään, niin meillä on todellinen katastrofi tulossa”, Paavola varoitti Ykkösaamussa.

Paavolan mukaan asia on isompi kuin julkisuudessa käydystä keskustelusta saattaisi ymmärtää. Hän kysyy, mitä ajateltaisiin, jos sama velvoite tulisi koko suomalaiselle työvoimalle.

"Se sanktiohan työntekijälle on todella kova.”, Paavola sanoo viitaten palkanmenetykseen.

Osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) on kuvannut, että lakimuutoksen tavoitteena on ennen kaikkea ehkäistä laitosepidemioita, pitkäaikaishoivan ja akuuttisairaaloiden osastojen epidemioita, joihin on liittynyt valitettavia kuolemia ja osassa tapauksista taustalla on rokottamaton hoitaja. Työnantaja voisi erityistilanteessa poiketa velvollisuudesta, jotta hoivan jatkaminen ei vaarannu.

55 000 rokottamatonta sote-alalla

Hoitajapula nousee esiin myös hallituksen esityksessä, jonka mukana käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan arvioida, että noin 55 000 sote-alalla työskentelevää on vailla suojaa covid-19-tautia vastaan. Noin 31 000 on esityksen mukaan sellaisia, joilla ei ole ensimmäistäkään rokotetta eikä sairastetun taudin antamaa suojaa. Jos puolet ottaisi rokotteen, vailla suojaa vaille jäisi vielä arviolta noin 16 000 sote-alan työntekijää.

”Rokotekielteisten tai tautia sairastamattomien sote-alalla työskentelevien tilanne työpaikalla on vaikea, sillä kaikilla työpaikoilla työntekijää ei voida siirtää osaamista ja koulutusta vastaaviin korvaaviin tehtäviin. Ehdotus voisi siten heikentää työvoiman tarjontaa sosiaali- ja terveysalalla”, esityksessä todetaan.

Korvaavan työvoiman löytäminen voi esityksen mukaan olla haasteellista ja muutos ”luultavasti laskee lyhyellä aikavälillä sote-alan työllisyyttä”.

”Muutoksen kokonaisvaikutus työllisyyteen on lyhyellä aikavälillä negatiivinen, joskin jää oletusarvioisesti väliaikaiseksi. Nykyisessä suhdannetilanteessa on kuitenkin todennäköistä, että suurin osa rokotevelvollisuuden takia työnsä lopettavista löytää työpaikan muualta. Väliaikaisen kitkatyöttömyyden takia kokonaistyöllisyys voi kuitenkin jonkin verran laskea sääntelyn myötä.”

Myös oikeusministeriö nosti lausunnossaan esille sen, että sääntely ei saa johtaa hoitajapulaan ja siihen, että perustuslaillinen velvollisuus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin jäisi toteutumatta, jos ammattitaitoista henkilöstöä ei olisi sääntelyn johdosta enää riittävästi saatavilla.

Koska säädös on määräaikainen, ei kuitenkaan voida katsoa, että sillä olisi merkittäviä pidemmän aikavälin vaikutuksia alan houkuttelevuuteen.

”Toisaalta on huomattava, että nykytilanteessa alalla on pulaa työvoimasta ja esitys saattaisi heikentää tilannetta entisestään. Henkilökunnan riittävyydestä on ollut pulaa esimerkiksi sairaanhoitajien osalta. Siten esityksellä voisi olla vaikutuksia yritysten toiminnan kannattavuuteen”, esityksessä todetaan.

