Opetusministeri Li Anderssonin (vas) linjaus jättää yrittäjät ja lukiolaiset rannalle Opetushallituksen johtokunnasta on herättänyt hämmennystä.

Opetusministeri Li Andersson (vas) puolustaa päätöstään Opetushallituksen (OPH) johtokunnan kokoonpanosta. Suomen Yrittäjät (SY) ovat jäämässä tällä kertaa johtokunnan ulkopuolelle, mikä on herättänyt huomiota ja närää.

Iltalehti on saanut haltuunsa nimeämispyynnön, jonka mukaan Andersson aikoo jättää SY:n edustajan pois johtokunnasta. Lisäksi Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) edustaja joutuu jakamaan paikkansa kahden muun opiskelijajärjestön kanssa. Iltalehden mukaan kahdelle vapautuneelle paikalle nousevat vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat.

Iltalehden haastattelemat SY:n ja SLL:n edustajat hämmästelevät ja harmittelevat tilannetta.

Uutinen on herättänyt huomiota myös Twitterissä. SY:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ihmettelee opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) linjausta.

”Tämä oli jo toinen ratkaisu, jolla OKM osoittaa, mitä mieltä se on yrittäjistä. Yrittäjät jätettiin ulos myös jatkuvan oppimisen työryhmästä. Ei ymmärretä, kuka työpaikat luo ja miten tärkeää osaaminen on pk-yrityksille. Pettymyksemme on suuri”, Pentikäinen tviittaa.

Myös SY:n digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä huomauttaa, että keskeisten koulutusjärjestelmän kehittämishaasteiden ratkaiseminen edellyttää pienyritysten ja yrittäjien näkökulman tuntemusta.

”Siksi Li Andersson ihmettelen suuresti, miksi hallituksen nimityspolitiikka kulkee vastakkaiseen suuntaan”, Mikkilä sanoo Twitterissä.

Andersson vastaa kaksikolle ja muistuttaa, että Opetushallituksen johtokunnassa on enintään 15 paikkaa ja käytäntö on ollut, että sekä hallitus että suurimmat oppositiopuolueet ovat edustettuna. Ministerin mukaan samaa tapaa sovellettiin viime hallituskaudella.

Paikkoja on Anderssonin mukaan jaettavissa vähemmän nyt, koska hallituksessa on viisi puoluetta. Anderssonin mukaan SY on aiemminkin ollut johtokunnasta ulkona.

”Olen todella pahoillani ettei edellisen kauden käytäntöä ollut mahdollista jatkaa”, Andersson vastaa Mikkilälle Twitterissä.

”Olen pahoillani. Toivon tietenkin, että hyvää yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessakin. Suomen Yrittäjät ovat mukana jatkuvan oppimisen seurantaryhmässä”, Andersson vastaa puolestaan Pentikäiselle.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Timo Heinonen hämmästelevät niin ikään Rinteen hallituksen ratkaisua.

”Käsittämätön päätös opiskelijoita ja nuoria kohtaan. Ja nämä paikat sitten pienille hallituspuolueille. Täh?” Heinonen tviittaa.

Andersson oikaisee, ettei lukiolaisia heitetty ulos, vaan toisen asteen opiskelijajärjestöillä on jaettu paikka kuten kolmannen asteen järjestöilläkin. Hänen mukaansa ennen vuotta 2015 edustusta ei ollut lainkaan.

”Nyt pystyttiin edustus turvaamaan edes näin, vaikka hallitusryhmiä enemmän”, Andersson tviittaa.

Entinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) puolestaan ehdottaa Anderssonille, että SY ja SLL otetaan mukaan asetusmuutoksella. Hänen mielestään yhteinen paikka lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville ei riitä, sillä koulutusmuodot ovat erilaiset.

”Aikoinaan annoin valmisteluohjeen, että nuoret/opiskelijat otetaan mukaan kaikkiin ryhmiin. Eihän oteta takapakkia osallisuudessa?” Grahn-Laasonen kysyy Twitterissä.

SLL:n koulutuspoliittinen asiantuntija Toni Ahva toteaa, että ratkaisu on epäoikeudenmukainen, koska kolme opiskelijajärjestöä edustaa suurta joukkoa nuoria.

”Nuorten kuulemista pitäisi vahvistaa, ei heikentää. Teemme työtä, jotta tähän saataisiin vielä muutos”, Ahva tviittaa.

Ahva toteaa ymmärtävänsä, että hallituspuolueetkin haluavat olla edustettuina johtokunnassa, eikä SLL vastausta sitä.

”Siksi helpointa ja kaikille parasta olisikin, että valtioneuvosto päättäisi laajentaa johtokunnan kokoonpanoa”, Ahva sanoo Twitterissä.

”Eikö olisi kaikille parasta, että johtokunnan kokoonpanoa laajennettaisiin 1-2 paikalla? Valtioneuvostolla on päätösvalta asiasta.”

Andersson ei toistaiseksi ole ottanut ehdotuksiin kantaa.

Korjaus klo 11.56: Korjattu jutun alku ja ingressi, jossa väitettiin aiemmin, että SLL olisi jäänyt johtokunnasta rannalle. SLL:lle on tulossa jaettu paikka kahden muun opiskelijajärjestön kanssa.