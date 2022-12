Valtiovarainvaliokunta puoltaa mietinnössään yksimielisesti lakialoitetta tutkimus- ja kehittämistoiminnan verotuksen muuttamisesta. Eduskunta päättää myöhemmin täysistunnossaan T&K-verovähennyksen kohtalosta mietinnön pohjalta.

Eduskuntaryhmien yhteinen TKI-työryhmä linjasi marraskuussa parlamentaarisesta lakialoitteesta, joka perustuu pitkälti hallituksen kaatuneeseen esitysluonnokseen. Hallituspuolue vasemmistoliitto vastusti verokannustinta neuvotteluissa, joissa hallitus linjasi, mitkä jäljellä olevat lakihankkeet vielä annetaan eduskunnalle. Neuvotteluissa kaatui useita hankkeita, joista T&K-verokannustin oli yksi.

Uusi lakialoite on laadittu pitkälti hallituksen esityksen pohjalta. Sen taustalla on valtiovarainministeriön valmistelu, joka on myös ollut pohjana lakialoitteen ehdotuksille. Lakialoite liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa. Aloitteen mukaisiin lisävähennyksiin olisivat laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset, joilla on laissa tarkoitettuja T&K-toiminnan palkka- tai ostopalvelumenoja.

Näin lausuu valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta pitää tärkeänä tavoitetta kannustaa elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavia verovelvollisia lisäämään tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä tavoitetta myös yleisemmällä tasolla vaikuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lisääntymiseen.

Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Ehdotettu verokannustin on valiokunnan mukaan osa tätä kokonaisvaltaisempaa tavoitetta.

Lakialoitteen mukaan elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta tehtävän yleisen T&K-verovähennyksen määrä olisi 50 prosenttia verovelvollisen omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Yleisen lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna olisi 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa.

Tällainen on uusi kannustin

Verovelvollinen voisi lisäksi saada hyväkseen T&K-toiminnan määrän lisääntymiseen perustuvan 45 prosentin suuruisen ylimääräisen lisävähennyksen, jos verovelvollisen verovuoden aikana tekemän T&K-toiminnan määrä on lisääntynyt verrattuna edelliseen verovuoteen. Myös ylimääräisen lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna olisi 500 000 euroa, mutta ylimääräiselle lisävähennykselle ei olisi alarajaa.

Valiokunta pitää perusteltuna, että sääntely saatetaan voimaan vuoden 2023 alusta ja sitä sovelletaan lakialoitteessa ehdotetun mukaisesti jo verovuonna 2023 yleisen lisävähennyksen osalta ja verovuonna 2024 ylimääräisen lisävähennyksen osalta, jotta kannuste lisätä tutkimus- ja kehitystoimintaa on voimassa mahdollisimman pian.

Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, pääministeripuolue SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen iloitsee Twitterissä.

”T&K-verovähennys etenee! Valtiovarainvaliokunta hyväksyi yksimielisesti aloitteemme ja vähennys tulee voimaan 1.1.2023. Jäljellä vielä täysistunnon käsittely, mutta yksimielinen eteneminen valiokunnassa lupaa hyvää”, hän tviittaa.

