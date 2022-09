Hallituspuolue RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist ovat tyrmistyneitä mahdollisista aikeista lakkauttaa synnytystoiminta Lohjalla.

Wickström on myös valtuutettu Inkoossa ja Blomqvist Raaseporissa.

Länsi-Uusimaa-lehti uutisoi maanantaina, että Lohjan synnytystoiminnan lakkauttaminen nostetaan esiin vaihtoehtona, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) on löydettävä säästökohteita 90 miljoonan euron edestä ensi vuodelle.

”Olen todella järkyttynyt spekulaatioista Lohjan synnytystoiminnan tulevaisuudesta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on tarvetta synnytystoiminnalle niin Lohjalla kuin Espoossa Jorvin sairaalassa”, sanoo Wickström, joka toimii myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen toisena varapuheenjohtajana.

Sote-uudistuksen tuomat uudet hyvinvointialueet aloittavat ensi vuoden alussa. Wickström toivoo, että valtio tarkistaa hyvinvointialueiden ja HUSin rahoituksen, joka ei tällä hetkellä ole riittävä. Hän painottaa, että alueellisia sairaaloita tarvitaan myös Uudenmaan hyvinvointialueilla, kuten Raaseporissa, Lohjalla ja Porvoossa, ja muistuttaa etäisyyksistä alueella.

”Ensin Tammisaaren synnytystoiminta lakkautettiin. Tuolloin esimerkiksi Hangosta kotoisin oleville perheille matka piteni entisestään, kun heidän on ajettava Lohjalle. Ei tule kysymykseenkään, että heidän nyt olisi ajettava Jorviin. Lohjan synnytyssairaala tarjoaa korkeatasoista hoitoa sekä ruotsiksi että suomeksi ja heillä on loistava henkilöstö”, Wickström sanoo tiedotteessa.

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström. Kuva: KIMMO HAAPALA

Ministeri: ”Täysin mahdoton hyväksyä”

Myös ministeri Blomqvist vaatii, että Lohjan synnytysosaston on oltava olemassa myös tulevaisuudessa ja katsoo, että ehdotus sen sulkemisesta on paheksuttava.

”Ajatus Lohjan synnytysosaston sulkemisesta on täysin mahdoton hyväksyä. On tärkeää, että tämän tyyppiset palvelut ovat lähellä, sillä riskit kasvavat mitä pitemmäksi etäisyydet kasvavat ja sekä äidin että lapsen terveys vaarantuu, jos etäisyys synnytysosastolle kasvaa liian pitkäksi. Länsi-Uusimaa on laaja alue ja palveluita on tarjottava kohtuullisen ja turvallisen välimatkan päässä, asuinpaikasta riippumatta. Raaseporin sairaalan synnytysosaston valitettava sulkeminen johti siihen, että etäisyydet etenkin läntisimmiltä alueilta ovat jo liian pitkät”, Blomqvist huomauttaa tiedotteessa.

”HUSin on otettava vastuu koko alueesta, jota se on asetettu palvelemaan. HUSilla on 1. tammikuuta 2023 alkaen vastuu tarjota hyvinvointialueiden tarvitsemia palveluita, joten Länsi Uusimaan hyvinvointialueen tarpeiden ja tilausten tulee olla ratkaisevia”, Blomqvist sanoo.

