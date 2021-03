Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla ravintolat ja muut ravitsemisalan yritykset on tarkoitus sulkea asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi ensi maanantaista alkaen.

Lain on siis tarkoitus tulla voimaan 8.3.2021, ja se olisi voimassa 28.3.2021 saakka.

Ruoan ulosmyynti asiakkaille olisi sallittua. Sulku koskisi ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa koronavirusepidemia on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa. Maakunnissa, joissa koronavirusepidemia on perustasolla, ravitsemisyritykset voisivat olla jatkossakin avoinna asiakkaille. Näiden yritysten on noudatettava rajoituksia, jotka on annettu tartuntatautilailla ja sen nojalla.

Alueista säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kiireisesti tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin sulkutoimenpiteet kohdistuvat.

Ravintoloiden väliaikainen sulku on yksi toimista, joilla hallitus pyrkii estämään koronaepidemian nopeaa kiihtymistä ja tartuttavampien virusmuunnosten yleistymistä.

Hallitus julisti poikkeusolot Suomeen

Hallituksen esitys perustuu päätökseen, jolla todetaan Suomessa vallitsevan poikkeusolot. Valtioneuvosto teki päätöksen poikkeusoloista ja hallituksen esityksestä istunnossaan tänään.

Sulku kohdistuisi kaikkiin ravitsemisalan yrityksiin leviämis- ja kiihtymisalueilla, mutta poikkeuksena ovat henkilöstöravintolat, eli sellaiset ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koskisi esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille.

Väliaikainen sulku koskisi kaikkia ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa se on välttämätöntä epidemian kiihtymisen katkaisemiseksi, eli epidemian leviämis- ja kiihtymisalueilla. Maakunnista, joissa väliaikainen sulku olisi voimassa, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus annetaan lain voimaantulon yhteydessä.

Suljettavia ravitsemisyrityksiä olisivat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna yleisölle. Rajoitus koskisi myös terasseja.

Noutoruokaa saisi myydä

Käytännössä sääntely olisi työministeri Tuula Haataisen (sd) mukaan samanlaista kuin viime keväänä. Ravintolat ja kahvilat voisivat sulun aikana myydä noutoannoksia suoraan asiakkaalle tai toimittaa niitä joko itse tai muiden palveluntarjoajien välityksellä asiakkaalle.

Alueiden luokittelu epidemian perus-, leviämis- ja kiihtymisvaiheisiin perustuu sosiaali- ja terveysministeriön koronaviruksen hillinnän hybridistrategian toimintasuunnitelmaan.

Seuraavaksi hallituksen esitys etenee eduskunnan käsittelyyn. Tämän jälkeen tasavallan presidentti vahvistaa lain ja valtioneuvosto antaa siihen liittyvän asetuksen, jolla määritellään sulkutoimenpiteiden kohteena olevat alueet. Asetus viedään eduskunnan jälkitarkastukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö viestii käsittelyn edetessä lain voimaantulosta sekä mallista yritysten tukemiseen.