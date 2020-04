HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen ei pidä kasvomaskien käyttöä tarpeellisena kaikille suomalaisille.

”Yleisesti ottaen aika harvoin tavallinen ihminen suojaimia tarvitsisi. Tehokkaimmat suojatoimenpiteet tulevat käyttäytymisestä ja voi käydä niin, että suojain antaa virheellisen turvallisuudentunteen. Tehokkaimmin suojaimet suojaavat silloin, kun ne ovat sairastuneen päällä. Kysymys on myös siitä, miten suojaimia käytetään, ettei suojaimia poistettaessa viedä virusta limakalvoille. Oikeat toimintamallit ovat paljon tärkeämmät kuin suojaimet”, hän totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan henkilökohtainen suositus kankaisista kasvomaskeista on aiheuttanut hämmennystä Suomessa. Hän suositteli Helsingin Sanomien (HS) haastattelussa tiistaina kankaisen kasvomaskin käyttöä kaikille suomalaisille julkisilla paikoilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tarkensi vielä samana päivänä, ettei STM tällä hetkellä suosittele kankaisen maskin käyttöä kaikille. Myös pääministeri Sanna Marin (sd) vastasi asiaa koskevaan kysymykseen hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona ja totesi, ettei hallitus anna tällaista suositusta, eikä se ensisijaisesti ole hallituksen tehtäväkään, vaan terveysviranomaisten.

Asko Järvinen varoitti samalla myös koronaviruksen toisesta aallosta, jonka hän uskoo olevan ensimmäistä aaltoa vaarallisempi.

”Emme voi estää, etteikö virus kävisi läpi tietyn osan maailman ja Suomen väestöstä. Jos me yritetään kovin pitkään rajata, tauti tulee uudestaan. Näin näemme esimerkiksi Singaporessa, jossa rajoituksia on purettu, tauti on tulossa sinne uudestaan. Toinen aalto voi olla monella tapaa hankalampi. Ihmiset eivät enää pelkää tautia, tämä nähtiin muun muassa sikainfluenssan yhteydessä. ”

Uudenmaan tällä viikolla päättyneitä eristystoimia hän pitää onnistuneina ainakin siinä mielessä, että se antoi muulle Suomelle aikaa varautua viruksen leviämiseen.

”Siltä se nyt tuntuu, että luvut nousevat vähän kaikkialla. Kaikissa sairaanhoitopiireissä määrät ovat pikkuhiljaa kasvussa.”