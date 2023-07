Suositun Stable Diffusionin -kuvageneraattorin kehittänyt yhtiö on kerännyt yli sadan miljoonan dollarin rahoituksen.

Stability AI. Suositun Stable Diffusionin -kuvageneraattorin kehittänyt yhtiö on kerännyt yli sadan miljoonan dollarin rahoituksen.

Stability AI. Suositun Stable Diffusionin -kuvageneraattorin kehittänyt yhtiö on kerännyt yli sadan miljoonan dollarin rahoituksen.

Tekoäly saattaa olla kaikkien aikojen suurin kupla, arvioi tekoäly-yhtiö Stability AI:n toimitusjohtaja Emad Mostaque. Toimitusjohtajan mukaan teknologia on edelleen lapsenkengissään, minkä vuoksi sitä ei voi vielä ottaa laajamittaisesti käyttöön pankkialan kaltaisilla sektoreilla.

Asiasta uutisoivien CNBC:n ja ZDNetin mukaan Mostaque vertaa tilannetta 2000-luvun alun it-kuplaan, jolloin sijoittajat uskoivat alkutekijöissään olleen internetin mullistavan useita aloja. Voitollisuuden toissijaiseksi jättänyt kupla kuitenkin päättyi konkurssiaaltoon ja internet-yhtiöiden osakekurssien romahtamiseen.

Mostaquen johtama Stability AI on luonut suositun kuvageneraattori Stable Diffusionin, jonka avulla voi luoda realistisen näköisiä kuvia tekstisyötteen perusteella. Palvelulla on yli miljoona käyttäjää, ja se on kerännyt yli sata miljoonaa dollaria Coatuen ja Lightspeed Venture Partnersin kaltaisilta sijoittajilta.

Mostaque arvioi, että tekoälyyn pitää investoida yhteensä vähintään tuhat miljardia dollaria, koska se on tiedon infrastruktuurina esimerkiksi 5g-teknologiaa merkittävämpää. Vaikka tekoäly ei Mostaquen mielestä ole tarpeeksi kehittynyttä laajoja käyttöönottoja varten, hän uskoo UBS:n kaltaisen suurten pankkien ottavan teknologian ennen pitkää käyttöön.

Mostaquen mukaan osakemarkkinat myös rankaisevat tekoälyn kanssa mokailevia yhtiöitä, mistä hän antaa esimerkkinä Bard-tekoälynsä kiireellä ja puolikypsänä julkaisseen Googlen. Googlen markkina-arvosta suli hetkellisesti yli sata miljardia dollaria, kun sen tekoäly kertoi virheellistä tietoa mainosvideossa. Takelteluista huolimatta Mostaque uskoo, että tekoäly on yksi tulevien vuosien suurimpia investointikohteita.

Toimitusjohtaja Mostaquea pidetään ristiriitaisena hahmona ja häntä syytetään harhaanjohtavien väitteiden esittämisestä taustastaan, saavutuksistaan ja kumppanuuksistaan. Lisäksi Mostaquen väitetään valehdelleen entiselle yhtiökumppanilleen Stability AI:n todellisesta arvosta, minkä jälkeen toimitusjohtaja osti kumppaninsa ulos sadalla dollarilla. Vain kuukausia myöhemmin yhtiö keräsi yli sadan miljoonan dollarin rahoituksen ja sen arvo kohosi miljardiin dollariin.