Ukrainan jälleenrakentamisen hinta liikkuu jossain 220 miljardin euron ja 540 miljardin euron välillä, jos sota päättyy tämän vuoden aikana, kirjoittaa The Economist. Lehden arvio perustuu Centre for Economic Policy Research (CERP) -tutkimuskeskuksen käsitykseen.

Mitä kauemmin sota kestää, sitä suuremmaksi hintalappu kasvaa.

Ukrainassa soditaan yhä täyttä päätä, mutta jälleenrakentamisen aika tulee jossain vaiheessa. Se tarkoittaa muun muassa miinanraivausta taistelualueilla, ihmisten tuhottujen asumusten korjaamista ja infrastruktuurin – lämpölaitosten, teiden, siltojen ja tehtaiden – uudelleenrakentamista. Pelkkien infratuhojen on arvioitu jo tällä hetkellä olevan yli 50 miljardia euroa.

Sotatuhojen arviointi on tutkijoillekin vaikeaa. Esimerkiksi Wienissä toimiva WIIW-tutkimuslaitos kuitenkin on arvioinut, että sodassa jo tuhoutuneiden alueiden merkitys Ukrainan taloudelle on noin 30 prosenttia.

Ukrainan keskuspankki puolestaan on esittänyt omaan selvitykseensä perustuen, että noin kolmannes ukrainalaisyrityksistä on keskeyttänyt toimintansa sodan syttymisen jälkeen kokonaan ja 45 prosenttia on vähentänyt tuotantoaan.

Ukrainan talous romahtaa lähes 50 prosenttia

Maailmanpankki on arvioinut, että Ukrainan bruttokansantuote supistuu 45 prosenttia tänä vuonna. Jos sota loppuu tänä vuonna, ensi vuonna talouskasvu voisi kiihtyä jopa 25 prosenttiin, arvioi Economist.

Jälleenrakennus tulee vaatimaan rahan lisäksi selkeän ja perusteellisen suunnitelman. Selvää on, että Ukrainan valtio ei yksin suoriudu tuhojen korjaamisesta.

Sota on vähentänyt valmiiksi velkaantuneen valtion verotuloja kaksi miljardin euroa kuukaudessa. Jälleenrakentaminen tulee vaatimaan varoja kansainvälisiltä järjestöiltä, läntisiltä hallituksilta ja yksityisiltä sijoittajilta. Talousapua on jo virrannut Ukrainaan, mutta lisää tarvitaan.

Venäjään erikoistunut Turun yliopiston professori Kari Liuhto esimerkiksi on muistuttanut, että Ukrainan liiketoimintaolosuhteet ovat Euroopan kuudenneksi heikoimmat. Ukrainaakin heikompaa bisneksen tekeminen on muun muassa Maltalla ja Albaniassa. Vertailussa arvioidaan muun muassa sähkön saatavuutta ja konkurssilainsäädäntöä.

Lisäksi korruptio on valtava ongelma. 180 maan joukossa Ukraina on sijalla 117, vain hieman Venäjän (129.) paremmalla puolella.

Myös Economist alleviivaa, että Ukrainan hallituksen on uudistettava maan taloutta isolla kädellä. Vuonna 2019 bruttokansantuote asukasta kohden oli Ukrainassa matalampi kuin Neuvostoliiton romahtamisen aikaan. Maan noin 1 500 valtionyhtiötä tekevät vain mitätöntä tulosta tai tappiota.

Ukrainan taloudella on paljon vahvuuksia, joista eräs on Venäjä-riippuvuuden vähentyminen. Vienti EU-maihin on kasvanut vuoden 2014 noin 30 prosentista 36 prosenttiin vuonna 2020. Samaan aikaan vienti Venäjälle on tipahtanut 18 prosentista 5,5 prosenttiin.