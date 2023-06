Tukholma, Joanna Palmén: Lomalisästä liikkumavaraa

Kun Ruotsin kesä on kauneimmillaan, ruotsalaisten on pakko päästä pois. Heidän rakkain kesäharrastuksensa on ulkomaanmatkailu, eivätkä historiallisen heikko valuutta, kohonneet asuntolainakulut tai inflaatio saa ruotsalaisia luopumaan siitä, kertoo matkatoimisto Ticketin kyselytutkimus.

Kyselyn mukaan kolmasosalla lomasuunnitelmat eivät taloustilanteen vuoksi hetkahda lainkaan. Vain yksi kymmenestä sanoi luopuvansa ulkomaanlomasta. Yli puolet sanoi mukauttavansa lomabudjettia, mikä tarkoittaa kaukomatkojen vaihtumista Euroopan sisäisiksi matkoiksi Espanjan Aurinkorannikolle, Kreikan saarille, Mallorcalle.

Tai vieläkin halvempiin kohteisiin. Lehdet ovat opastaneet lukemattomin jutuin, minne matkustaa heikon valuutan aikoina: Albaniaan, Bulgariaan, Montenegroon, Puolaan, Egyptiin – jopa Nato-kiistakumppani Turkki on mainittu. TUI-matkatoimiston varaukset Albaniaan ovat yli kaksinkertaistuneet kuukaudessa, Montenegroon nousua on 65 prosenttia, Turkkiin 41 prosenttia, kertoo uutistoimisto TT.

Ruotsalaiset keksivät lentohäpeän, mutta nyt siitä ei ole tietoakaan. Ticketin kesämatkoja on varattu 28 prosenttia enemmän kuin pandemiaa edeltäneenä kesänä 2019.

”Aivan kuten Suomi, myös Ruotsi on suljettu heinäkuussa.”

Aivan kuten Suomi, myös Ruotsi on suljettu heinäkuussa. Palkansaajat lomailevat lomalisän turvin, joka on yksinkertaistettuna tietty prosenttiosuus kuukausipalkasta kerrottuna lomapäivien määrällä. Ruotsalaisille kertyy vähintään 25 lomapäivää vuodessa, työehtosopimuksesta riippuen enemmänkin. Erillisiä talvi- ja vuosilomia ei ole.

Kotimaisia lomakohteita ovat muun muassa Gotlanti ja länsirannikon pikkukylät. Ruotsalaiset ovat suomalaisten tavoin mökkikansaa. Ruotsissa on hieman yli 600 000 vapaa-ajanasuntoa, Suomessa puoli miljoonaa.

Maan kerma kokoontuu lomailemaan Etelä-Ruotsiin Båstadiin heinäkuun toisella viikolla, jolloin siellä myös pelataan ATP-tennisturnaus, Swedish Open. Viikko on niin suosittu Tukholman silmää tekevien tapaamis- ja juhlimistilaisuutena, että se on saanut nimen Stockholmsvecka. Nykyään epävirallisia Tukholma-viikkoja vietetään myös Visbyssä Gotlannissa, johon tukholmalaiset kokoontuvat viikolla 29.

Ruotsalaisilla perheille ei ole lastenhoitohuolia kesälläkään. Kuntien fritidshem vastaa Suomen koululaisten iltapäiväkerhoa mutta on auki myös loma-aikoina ja tarjoaa hoitoa kuudennen luokan loppuun asti.

Bryssel, Saara Koho: Bonus kesällä ja talvella

Suomalaiset lomarahat tuntuvat pieniltä belgialaisiin verrattuna. Belgialaiset ovat oikeutettuja ylimääräiseen kuukauden palkkaan joulukuussa ja melkein kokonaisen ylimääräisen kuukauden palkkaan kesällä.

Kesälomabonus, pécule de vacances, vastaa noin 90 prosenttia kuukausipalkasta.

Neljän viikon pituisen vuosilomansa belgialaiset työntekijät pitävät yleensä vasta elokuussa. Silloin myös Brysselin EU-instituutiot hiljentyvät ­kesätauon ajaksi.

Koululaisten lomat kestävät heinäkuun alusta elokuun loppuun. Lapsille on tarjolla erilaisia kesäleirejä.

”Belgialaisten lomabudjetti on viime vuosina ollut 2 100—2 300 euroa.”

Kotimaassaan belgialaiset matkustavat joko rannikkoseudulle Oostendeen tai etelään Ardennien metsiin patikoimaan. Rahaa käytetään myös huvipuistoihin ja festivaaleihin.

Usein ranskankieliset suuntaavat flaaminkieliselle rannikolle ja flaaminkieliset ranskankieliselle alueelle. Siten saa hiukan lomaeksotiikkaa omassa maassaan.

Belgialaiset lomailevat myös paljon naapurimaissa: Ranskassa, Alankomaissa ja Saksassa. Belgian matkatoimistojen liiton ABTO:n kyselyn mukaan myös Espanja ja Italia ovat suosittuja kohteita. Näihin maihin matkataan yleensä autolla.

Sen sijaan muihin suosikkikohteisiinsa, kuten Kreikkaan, Turkkiin ja Egyptiin, belgialaiset lentävät.

Markkinatutkimusyhtiö Ipsosinmukaan belgialaisten lomabudjetti on viime vuosina ollut 2 100—2 300 euroa.

New York, Janne Soisalon-Soininen: Laki ei tunne lomarahoja

Yhdysvalloissa ei juuri lomapäivillä juhlita, saati sitten lomarahoilla. Palkallisten lomapäivien määrä vaihtelee työnantajasta riippuen, mutta keskimäärin Yhdysvalloissa uudet työntekijät saavat noin kymmenen päivää eli kaksi viikkoa palkallista lomaa vuodessa.

Ennen kuin saa oikeuden lomapäiviin, töissä pitää olla ollut kokonainen vuosi. Pienyrittäjiä laki ei velvoita antamaan työntekijöille lainkaan lomaa.

”Varsinaisia lomarahoja ei Yhdysvalloissa tunneta.”

Kun yksityisellä sektorilla työvuosia on takana viisi, lomapäiviä on keskimäärin 15. Kaksikymmentä vuotta tai pidempään töissä olleilla palkallisen loman pituus nousee 20 päivään eli neljään viikkoon.

Varsinaisia lomarahoja ei Yhdysvalloissa tunneta. Sen sijaan yrityksillä ja julkisen sektorin työnantajilla on tapana antaa työntekijöilleen vuoden lopulla bonus, joka on usein viidestä kymmeneen prosenttia vuosipalkasta.

Lapset laitetaan tyypillisesti koulujen päättymisen jälkeen kesäleireille, joita koulut ovat usein mukana järjestämässä. Lasten päiväleireistä maksettiin Yhdysvalloissa viime vuonna keskimäärin lähes 180 dollaria päivältä.

Yleisin lomailuajankohta osuu heinä– elokuulle, jolloin oppilaat pitävät kesälomaansa. Konsulttiyhtiö Deloittenkyselyn mukaan puolet amerikkalaisista aikoo lomailla kesän aikana ja viettää yönsä maksullisessa majoituksessa. Monet matkustavat maan sisällä tai suuntaavat Karibialle ja Meksikoon. Eurooppa vetää myös amerikkalaisia. Ulkomaan lentojen määrän ennakoidaan ylittävän nyt ensi kertaa pandemiaa edeltäneen tason.

New Delhi, Pia Heikkilä: Minimistä ei pidetä kiinni

Intiassa ei erityisiä kesälomia tunneta. Vuosilomat puolestaan ovat yleisesti ottaen lyhyitä ja ne keskittyvät lähinnä suurien uskonnollisten juhlapyhien, kuten Diwalin tai Eidin, ympärille. Niitä juhlitaan kotioloissa.

”Suosituin loma-aktiviteetti on sukuloiminen.”

Lain mukainen vuosittainen lomapäivien määrä on 15, mutta tästäkään ei pidetä isossa osassa maata kiinni. On erittäin harvinaista pitää viikkoa pidempää lomaa, vaan lomat ovat useimmiten muutaman päivän mittaisia. Töitä painetaan kuusi päivää viikossa.

Lomarahan käsite on täysin käsittämätön. Monille ei makseta edes loma-ajasta korvausta.

Suosituin loma-aktiviteetti on sukuloiminen, sillä tavallinen intialainen ei halua maksaa koko perheen majoittumisia ja matkoja. Sukulaisten luo matkustetaan junalla, ja matkat voivat kestää monta päivää. Muita suosittuja lomailukohteita ovat uskonnolliset pyhät paikat kuten temppelit, historialliset palvontapaikat tai jumalapatsaat.

Intialainen ei viihdy yksin ja matkustaakin aina perheensä kanssa, usein isommalla porukalla. Ydinperheen lisäksi mukaan pakataan mummut, vaarit ja serkunkaimat.

Lomaan käytettävä rahamäärä riippuu paljon ihmisen taloudellisesta asemasta. Keskiluokkaisella intialaisella tuskin on varaa käyttää lomaan monta sataa euroa.

Kaikkein rikkaimmat matkustavat sukuloimaan Kanadaan, Yhdysvaltoihin tai viikon parin mittaisille ryhmämatkoille Eurooppaan, missä kierretään useampi maa samalla kertaa.

Madrid, Jyrki Palo: Espanjassa saa 14 palkkaa

Espanjalaiselle kilahtaa tavallisesti tuplapalkka kesä- ja joululomien alla. Sen varaan voi laskea lomasuunnitelmiaan.

Lakisääteistä palkallista kesälomaa kertyy 2,5 päivää jokaiselta työkuukaudelta, eli täysi kesäloma on 30 päivää. Sunnuntait luetaan mukaan. Yrityskohtaisesti voidaan sopia pitemmistä lomista ja jaksotuksista.

Koulut ovat lomilla juhannuksesta syyskuun toiselle viikolle hieman alueittain vaihdellen. Lasten lähettäminen loma-aikana kesäleireille on yleistä.

”Kotimaassa perheet menevät tyypillisesti porukalla rannikolle tai vuorille viikoksi pariksi, tai sitten suvun kotikylään, jossa on usein perinnöksi jäänyt kakkosasunto.”

Pääsääntöisesti Espanja on lomalla elokuussa, mutta parlamenttivaalien pitäminen tänä vuonna 23. heinäkuuta on nostanut kovan kalabaliikin. Hallituksen näyttää yllättäneen, miten moni on lomilla jo heinäkuussakin. Toisaalta joka kesä 2,5 miljoonaa espanjalaista hotelli- ja ravintola-alalla sijaa vuoteita ja kantaa hiki päässä ruokia silloin, kun muut lomailevat.

Turismi on täysin toipunut pandemiasta. Hinnat ovat nousseet, mutta niin ovat myös palkat ja eläkkeet. Valtaosa haluaa matkustaa lomallaan. ­Arviot lomakulutuksesta vaihtelevat 1 000 ja 3 000 euron välillä henkeä kohden. Mediaanipalkka on noin 24 000 euroa vuodessa.

Kotimaassa perheet menevät tyypillisesti porukalla rannikolle tai vuorille viikoksi pariksi, tai sitten suvun kotikylään, jossa on usein perinnöksi jäänyt kakkosasunto.

Ulkomaille suunnataan eniten naapurimaihin, mutta paljon myös lennetään Atlantin yli tai Aasiaan. Vauraita espanjalaisia kiinnostavat eksoottiset elämyskohteet, ja monilla on nykyisin varaa matkustaa Pohjoismaihin.