Veera Honkanen, San Francisco: Pankkisektorilla jännitys jatkuu

Luottoluokittaja Moody’s heikensi näkymiään koko Yhdysvaltain pankkijärjestelmästä tämän viikon maanantaina. Näkymät muutettiin vakaista negatiivisiksi. Moody’sin mukaan syynä on nopeasti happaneva toimintaympäristö korkotason nousun ja rahapolitiikan kiristymisen seurauksena.

Tähän mennessä Yhdysvalloissa on romahtanut kolme pankkia: Ensimmäisenä kaatui kryptopankki Silvergate , sen jälkeen vuorossa oli Piilaakson teknologia- ja viinisektoria sekä startupeja palvellut Silicon Valley Bank (SVB). Kolmas oli kryptoalan keskeinen toimija Signature -pankki, jonka viranomaiset ottivat haltuunsa sunnuntaina.

Vaaravyöhykkeellä on muitakin. Moody’s kertoo seuraavansa tarkasti kuutta instituutiota, joita ovat First Republic Bank , Intrust Financial , UMB Financial , Zions Bancorp , Western Alliance Bancorp ja Comerica .

Sanfranciscolaisen First Republicin kohdalla Moody’s on huolissaan muun muassa vakuudettomien talletusten määrästä ja mahdollisista tappioista, jos pankki joutuisi myymään sijoituksiaan nopealla tahdilla ja jos viranomaisten tarjoama tuki ei riittäisi.

Moody's teki muutoksensa päivä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain rahoitusviranomaiset olivat rientäneet pankkisektorin tueksi. Pelkona oli, että ilman toimia Silicon Valley Bankin kaatumisesta syntynyt epävarmuus voisi levitä laajemmalle.

Silicon Valley Bank kaatui, kun pankin asiakkaat ryhtyivät vauhdikkaasti nostamaan talletuksiaan. Kimmokkeena oli SVB:n ilmoitus, että se joutui myymään periaatteessa turvallisia korkosijoituksiaan tappiolla saadakseen lisää pääomaa.

SVB:n kohdalla monen tallettajan huoli oli, mitä tapahtuu tileillä oleville, vakuuttamattomille talletuksille. Talletussuojaraja on 250 000 dollarissa, ja SVB:n talletuksista suuri osa oli vakuuttamattomia.

Tämän ongelman rahoitusviranomaiset ratkaisivat, kun ne sunnuntaina ilmoittivat, että SVB:n ja Signaturen ­asiakkaiden talletukset taataan täysmääräisesti. Samalla pyrittiin estämään talletuspaon alkaminen muissa alueellisissa pankeissa.

Keskuspankki Fed kertoi myös 25 miljardin dollarin Bank Term Funding -ohjelmasta, jonka tarkoitus on turvata pankkijärjestelmän toimintaa. Ohjelman puitteissa pankeilta voidaan ostaa näiden sijoituksia hinnalla, jolla pankit eivät tee tappiota.

Katja Incoronato, Udine: Varoitus luottotappioista

Italiassa pankkien mahdolliset tulevat luottotappiot on nostettu esiin kasvavana huolenaiheena Euroopan keskuspankin EKP:n alkuvuoden korkopäätösten jälkeen.

Italian keskuspankki varoitti jo helmikuun alussa kaikkia italialaispankkeja siitä, että rahapolitiikan kiristyminen ja korkojen nousu tarkoittavat hyvin todennäköisesti luottotappioiden kasvua.

”Kotitalouksien ja yritysten pankkitalletukset alkoivat jo viime kesänä supistua, kun tallettajat pyrkivät turvaamaan säästöjensä ostovoimaa.”

Kovimman iskun ovat ottamassa suurimmat pankit eli UniCredit ja Intesa SanPaolo .

”Ylivoimaisesti suurin osa italialaisten yritysten velasta on vaihtuvakorkoista, ja jotkin alat ovat lisäksi erityisen haavoittuvia energian hinnannousulle. Emme siis voi sulkea pois ehkä jopa merkittävää luottotappiovarausten kasvua”, Italian keskuspankin pääjohtaja Ignazio Visco sanoo.

EKP:n päätökset ja nopea inflaatio näkyvät Italian pankeissa myös toisella tavalla. Kotitalouksien ja yritysten pankkitalletukset alkoivat jo viime kesänä supistua, kun tallettajat pyrkivät turvaamaan säästöjensä ostovoimaa.

Italian finanssialan etujärjestön ABI:n puheenjohtaja Antonio Patuelli varoitti tällä viikolla, että myös yritykset ovat nyt alkaneet nostaa pankkitalletuksiaan.

Hänen mukaansa kyse on siitä, että korkojen noustessa yritykset pyrkivät vähentämään lainarahan käyttöä ja käyttämään enemmän käteisvarojaan.

Italian finanssiala onkin jo toivonut EKP:lta varovaisuutta. Esiin on noussut Silicon Valley Bankin tilanteen kärjistyminen.

Auli Valpola, Lontoo: Pankkiuudistus voi hyytyä

Britanniassa huokaistiin helpotuksesta, kun Englannin keskuspankin johdolla käydyt Silicon Valley Bank -neuvottelut tuottivat nopean tuloksen. HSBC lupasi ostaa kaatuneen SVB:n Britannian-yksikön symbolisella yhden punnan hinnalla, eikä veronmaksajien rahaa tarvittu.

SVB:n noin 3 300 brittiasiakkaan joukossa on startup- ja riskirahoitettuja yrityksiä ja rahastoja. Lontoossa päämajaansa pitävä HSBC on Euroopan suurin pankki.

”Brittihallituksella on ollut suunnitelmia helpottaa rahoitusalan sääntelyä, mutta uusi tilanne voi hidastuttaa muutoksia.”

Lontoon pörssissä pankkisektorin osakkeet ovat painuneet ja vetäneet FTSE 100 -pääindeksin tämän vuoden matalimpaan arvoonsa. Minkään yksittäisen brittipankin tilanne ei ole aiheuttanut erityishuolta.

Keskiviikkona julkistetun valtion budjetin mukaan brittipankit pystyvät selviytymään hyvin epävakaudesta finanssikriisin jälkeen tehdyn sääntelyuudistuksen ansiosta. Keskuspankki stressitestaa pankkeja, jotta järjestelmä pysyy turvallisena ja pankit hyvin pääomitettuina.

Brittihallituksella on ollut suunnitelmia helpottaa rahoitusalan sääntelyä, mutta uusi tilanne voi hidastuttaa muutoksia.

Joulukuussa valtiovarainministeri Jeremy Hunt esitteli uudistuspaketin. Siihen kuului aikomus lieventää säännöstä, jolla riskejä ottavaa investointipankkitoimintaa on pitänyt erottaa vähittäispankkipuolesta.

Budjettipuheessaan Hunt totesi, että rahoitusjärjestelmästä pitää rakentaa suurempi ja monimuotoisempi.

Jyrki Palo, Madrid: Espanjan pankit vahvoja

Espanjassa ihmetellään, miksi espanjalaispankkien kurssit heiluivat erityisen paljon myyntipaniikeissa. Maanantaina Banco Sabadell syöksyi 16 prosenttia, toipui tiistaina ja rojahti sitten taas 10 prosenttia. Syyksi on tarjottu vuoden 2008 finanssikriisin jättämää mielikuvaa heikkoudesta, joka ei enää vastaa todellisuutta, sillä maan pankkisektori saneerattiin vuodesta 2012 alkaen – toisin kuin EKP:n ex-pääjohtajan Mario Draghin kotimaassa Italiassa.

Aiemmin tänä vuonna Espanjan kuuden pörssilistatun pankin kurssit olivat nousseet reippaasti. Keskiviikon myllerryksessä lopulta vain Bankinter , Caixabank ja Unicaja menettivät alkuvuoden kurssinousunsa kokonaan.

”Kiinteistökuplaa ei nyt ole.”

Isot kansainväliset Santander ja ­ BBVA tekivät viime vuonna ennätystulokset, kaikkien näkymät ovat korkomarginaalien parantuessa olleet valoisat ja ydinvakavaraisuus on kunnossa. Ongelmaluottojen osuus oli vuoden alussa alle neljä prosenttia. Espanjan kotitaloudet ovat vähemmän velkaisia kuin Suomessa, ja valtion takaamista korona-ajan 140 miljardin euron kriisilainoista yrityksille vasta noin kolme miljardia on maksuhäiriöisiä.

Kiinteistökuplaa ei nyt ole. Pankeilla on vahvat yleisötalletukset ja likviditeettipuskurit, joten valtionlainojen myyntipainetta ei pitäisi olla. Vain 13 prosenttia Espanjan valtionlainoista on pankeilla. Analyytikot laskevat ­pankkien tappioriskiksi kaikista taseissa olevista eurooppalaisista valtionlainoista yhteensä 15 miljardia euroa. Siitä kolmasosa on Caixabankilla.

Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: USA:sta tuli eläkepommi

Ruotsin suurin eläkeyhtiö Alecta kärsi amerikkalaisten niche-­pankkien kaatumisessa 12 miljardin kruunun, eli hieman yli miljardin euron tappiot.

Alecta hallinnoi yli tuhannen miljardin kruunun eläkevaroja.

Se on vuodesta 2019 alkaen noussut merkittäväksi omistajaksi kolmessa amerikkalaisessa niche-pankissa: Silicon Valley Bankissa, Signature Bankissa ja First Republic Bankissa.

”Tulemme käymään tämän yksityiskohtaisesti läpi, kun tilanne on tasaantunut ja katsomme, mitä voimme tästä oppia.”

Kaksi ensin mainittua kaatuivat viime viikonloppuna. Kolmas on pudotettu roskalainaluokkaan. First Republicin on kerrottu tarkastelevan vaihtoehtoja, eli etsivän itselleen ostajaa.

Alectan toimitusjohtaja Magnus Billing tunnustaa Svenska Dagbladetin haastattelussa, ettei hän ole koskaan ennen ollut tilanteessa, missä sijoituksen arvo valahtaa nollaan.

”On selvää, ettemme vain sano ’shit happens’ ja siirry sitten eteenpäin. Me tulemme käymään tämän yksityiskohtaisesti läpi, kun tilanne on tasaantunut ja katsomme, mitä voimme tästä oppia”, Billing sanoo.

Alectan sijoitukset niche-pankkeihin ovat herättäneet irvailuakin. Eläkejätti kun oli samaan aikaan luopunut omistuksistaan Swedbankissa ja Handelsbankenissa .

Ruotsin keskuspankin pääjohtaja Erik Thedéen arvioi, että Yhdysvaltain pankkihuolet eivät tällä hetkellä muodosta riskiä Ruotsissa.

Maassa on kannettu suurempaa huolta kiinteistösektorista ja sen kyvystä uudelleenrahoittaa lainojaan. Dagens industri katsoo, että kiinteistöyhtiöiden olisi syytä vähentää laajoja ristikkäisomistuksia riskien vähentämiseksi.

