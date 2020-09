Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvostelee kovin sanoin oppositiopuolue perussuomalaisia eduskuntakeskustelun jälkimainingeissa.

Eduskunnan käsittelyssä oli tänään tiistaina sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) esittelemä väliaikainen 75 euron koronakorotus toimeentulotukeen.

”Esitys väliaikaisesta korotuksesta toimeentulotukeen sai tämän päivän lähetekeskustelussa tukea niin salin vasemmalta kuin oikealta laidalta, mutta ei kuitenkaan aivan äärioikealta laidalta, kun perussuomalaiset ainoana puolueena asettui vastustamaan näitä pienituloisille suunnattuja rahoja, kritisoiden tätä lakiesitystä ’köyhyyspopulismista’. Perussuomalaiset ajoivat toisin sanoen kokoomuksesta kylmästi oikealta ohi. Yhtä kovaa linjaa suhteessa yhteiskunnan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ei eduskunnassa edusta yksikään muu puolue”, Li Andersson kirjoittaa Facebookissa. Katso Anderssonin postaus alempaa jutusta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi eduskunnassa aiemmin tänään:

”Sosiaaliturva- ja köyhyyspopulismissa on suuria vaaroja. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että köyhyyden äärimmäisiä muotoja pitää torjua tulonsiirroilla. Samalla on ymmärrettävä, että valtiolla on tähän tarkoitukseen vain ne varat, jotka se pystyy hankkimaan lähinnä verottamalla suomalaista työtä ja yrittämistä. Sosiaaliturvapopulismi johtaa helposti siihen, että järjestelmä tuhoaa omaa rahoituspohjaansa ja itse asiassa lisää köyhien määrää. Koska tulonsiirrot rahoitetaan verottamalla työtä ja yrittämistä, tulonsiirtojen kasvattaminen merkitsee työn ja yrittämisen korkeampaa verottamista. Se taas tarkoittaa sitä, että yrittämisen ja työn vastaanottamisen kannattavuus vähenee. Ei kai kukaan ole niin hullu, että tekisi töitä ilmaiseksi.”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki ihmetteli Halla-ahon puheenvuoron aikana välihuudoissaan, ettei Halla-aho varsinaisesti käsitellyt itse hallituksen esitystä. Myös puhemies Anu Vehviläinen (kesk) huomautti Halla-ahoa asiasta.

Perussuomalaisten Jenna Simula tarkensi puheenvuorossaan:

”Tämä esitys ei ole mitään muuta kuin äänestäjien äänten kalastelua koronan varjolla. En kiellä sitä, etteikö lisätuki olisi monelle tarpeen — aivan taatusti on — ja olisi muillekin kuin toimeentulotuella eläville, mutta tällainen jakomekanismi on aivan väärä tapa. Hallitus lupailee ihmisille milloin vappusatasia, virikeseteleitä ja nyt sitten tätä joululahjarahaa. Ja mistä te tämän rahan otatte? Velalla ja veronkorotuksilla. Siitä on muuten vastuullisuus kaukana.”

Halla-aho on sittemmin myös tviitannut aiheesta.

”Poliittisessa keskustelussa ei ole kovin muodikasta ymmärtää ja tunnustaa ongelmien rakenteellisuutta. Esim. köyhyyteen, asumisen hintaan ja tehtaiden sulkemiseen on SYITÄ ja niihin syihin pitää puuttua. Eivät rakenteelliset ongelmat ratkea laastari- ja purukumivirityksillä”, hän kirjoittaa.

