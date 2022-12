Oppositiopuolue perussuomalaisten alulle panema välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta on jätetty eduskunnassa. Siihen on saatu mukaan koko oppositio, puolue kertoo.

Välikysymyksen mukaan Suomessa harjoitettu maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka selittävät nuoriso- ja katujengirikollisuutta.

”Suomea on ravisuttanut kuluneen vuoden aikana poikkeuksellinen väkivalta-, ryöstö- ja jengirikollisuuden aalto etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös Turussa, Tampereella ja eräissä muissa Suomen kaupungeissa. Rikosaaltoa selittää sekä nuorisorikollisuuden kasvu että katujengien ja erilaisten muiden joukkioiden toiminnan aktivoituminen. Jäseninä on sekä nuoria aikuisia että alaikäisiä henkilöitä. Ilmiö ei suinkaan ole uusi, mutta nyt se on selvästi voimistunut”, perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike nyt toteavat välikysymyksessään.

Puolueet kysyvät välikysymyksessä muun muassa, tiedostaako hallitus maahanmuuttajataustaisten henkilöiden yliedustuksen sekä nuorison parissa yleistyneessä väkivalta- ja ryöstörikollisuudessa että katujengeissä. Lisäksi ne haluavat tietää, näkeekö hallitus nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntymisellä yhteyden Suomessa ”viime vuosikymmenet harjoitettuun löyhään maahanmuuttopolitiikkaan ja yksilöä olemattomasti velvoittavaan kotouttamispolitiikkaan”.

”Onko hallituksella valmiutta tiukentaa Suomen keskeiset maahanmuutto- ja kotoutumissäännökset samalle tasolle kuin muissa Pohjoismaissa, sillä nykyisellään etenkin oleskelulupien ja sosiaalietuisuuksien kriteerit poikkeavat huomattavasti keskeisistä verrokkimaista?” välikysymyksessä tiedustellaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra luonnehtii Suomen maahanmuuttopolitiikkaa surkeaksi ja kiittää oppositiopuolueita yhteistyöstä.

”Rahan lykkääminen kotouttamiseen ja aina vain kevyemmät rangaistukset, joille tässä maassa nauravat jo rikolliset itsekin, ei auta”, Purra tviittaa.

Yksikään opposition nyt vaatimista toimista ei ole kuluneella hallituskaudella mennyt Purran mukaan oikeaan suuntaan.

”Päinvastoin, maahanmuuttopolitiikkaa on entisestään löysennetty ja jokainen viime hallituksen aikaansaama vaatimatonkin kiristys on peruutettu”, Purra sanoo tiedotteessa.

”Vaadimme välikysymyksessä hallitusta vastaamaan useisiin kysymyksiin koskien itse ilmiötä, rikollisuutta ja sen kasvua ja nuorten osuutta. Vaadimme muutoksia maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikkaan. Nostamme esiin huumekaupan, jengit, kouluväkivallan ja katujen rikostyypit.”

