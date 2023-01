Tehy julkaisi perjantaina eli kansallisena lähihoitajapäivänä lähihoitajille tekemänsä kyselyn, jonka mukaan palveluasumisen yksiköissä asiakkaat joutuvat odottamaan viikoittain tai jopa päivittäin aamupesuja, lääkehoitoa, aamupalaa, ulkoilua, toimintakykyä ylläpitäviä harjoituksia ja kohtuuttoman pitkään wc:hen pääsyä. Lisäksi asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen jäi vähäiselle huomiolle.

”Suurin syy ongelmiin on pula etenkin lähihoitajista”, Tehy kertoo tiedotteessa.

Potilasturvallisuus vaarantui vastaajien mukaan viikoittain tai useammin, koska henkilöstövahvuudessa ei ollut riittävä määrä koulutettuja ammattihenkilöitä ja henkilöstövajetta oli täydennetty esimerkiksi hoiva-avustajilla. Potilasturvallisuutta vaaransivat esimerkiksi kaatumiset ja lääkepoikkeamat.

FAKTAT

Superin Silja Paavola kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.

* Lähihoitajien koulutuksen painopistettä on siirtynyt työpaikoille, mikä on haaste. Työssäoppimisjaksoille siirryttäessä on teoriapohjan oltava kunnossa. Lähiopetusta on oltava riittävästi, jotta voidaan keskittyä osaamisen hankkimiseen perustiedoissa ja -taidoissa.

* Lähihoitajan työssä vuorovaikutus on tärkeässä roolissa, joten myös koulutuksen aikana tarvitaan vuorovaikutustilanteita. Työpaikkaohjaajalla on oltava tarpeeksi aikaa ja mahdollisuuksia ohjata opiskelijaa työelämässä oppimisessa.

* Opiskelupaikkojen lisäys ei tule auttamaan lähihoitajapulan ratkaisussa, vaan huomio on kiinnitettävä siihen, että alalla jo koulutettavana olevat opiskelijat valmistuvat koulutuksesta ja siirtyvät valmistumisensa jälkeen sote-alan työtehtäviin. Parhaiten tämä onnistuu, kun alan koulutuksiin otetaan käyttöön karsivat valtakunnalliset soveltuvuus- ja pääsykokeet.

Lähde: SuPer