Vaalitappio. ”Jokainen aamu vaalitappion jälkeen (ja jo viikkoja ennen sitä) olen herännyt ympyränä pyörivään ajatukseen siitä, mitä kaikkea minä itse ja me yhdessä olemme tehneet väärin”, paljastaa puoluesihteeri Veli Liikanen. Arkistokuva.

Vihreän eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Jenni Pitko ei lähde tavoittelemaan vihreiden puheenjohtajuutta. Lisäksi puoluesihteeri Veli Liikanen ilmoittaa, ettei hae jatkokautta.

Aiemmin tänään vahvana ennakkosuosikkina pidetty kansanedustaja Oras Tynkkynen kertoi jättävänsä puheenjohtajakisan väliin. Myös toinen ennakkosuosikki Atte Harjanne on torjunut kisan. Toistaiseksi mukaan ovat ilmoittautuneet vasta eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ja kansanedustaja Sofia Virta.

Puheenjohtaja Maria Ohisalo ei hae jatkokautta vaalitappion jälkeen. Hänen seuraajansa valitaan jäsenäänestyksen perusteella vihreiden puoluekokouksessa Seinäjoella kesäkuussa.

Vihreät kärsi eduskuntavaaleissa suuren tappion ja menetti eduskuntapuolueista eniten kannatustaan prosenteissa mitattuna. Vihreiden tulos oli seitsemän prosenttia, eli 4,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Paikkoina tämä tarkoittaa seitsemän kansanedustajan menetystä.

Tarvittava palo puuttuu

Kansanedustaja Pitko toteaa olleensa lähes koko poliittisen uransa vastuullisissa johtotehtävissä, mikä on tarkoittanut kokouksissa istumista.

”Pitkän pohdinnan jälkeen tunnen, että minulla ei juuri tässä hetkessä ole tarvittavaa paloa tehtävään vaikka olen ollut otettu kaikista pyynnöistä hakea tehtävään. Viime vuosina olen huomannut kaipaavani aikaa ajattelulle ja sisältöihin paneutumiseen syvällisellä tasolla sekä myös ihmisten kohtaamiselle”, hän kirjoittaa blogissaan.

”Vihreät ansaitsee puheenjohtajan, joka jaksaa tehdä sen kovan työn etulinjassa, jotta palautamme luottamuksen äänestäjiin ja saamme taas innostettua kenttämme mukaan. Kuka tahansa siihen tehtävään valitaan, aion olla tukena tässä työssä 110-prosenttisesti – en kuitenkaan puolueen johdossa.”

Pitko odottaa innolla Seinäjoen puoluekokousta, sillä vihreät tarvitsee lisää toistensa kohtaamisia.

”Tuntuu hyvältä pysähtyä kuuntelemaan omaa sydäntä vaikka se tarkoittaakin luopumista jostain kiinnostavasta. Pysähtymisellä ja armollisuudella voi myös löytää ratkaisuja vihreiden tulevaisuudelle. Missä asioissa kannattaa palata vanhaan, missä meidän tulee uudistua.”

”Vihreät nousevat suosta”

Liikanen kertoo saaneensa paljon arvokasta tukea ja tsemppausta työtovereilta ja pitkäaikaisilta puoluetoimijoilta ja se on tullut tarpeeseen.

”Sanoin jo vaali-iltana, että kannan osaltani vastuun musertavasta vaalituloksesta. Tässä suhteessa en ole onnistunut työssäni. Olen päättänyt, että en hae enää jatkokautta puoluesihteeriksi. Päätöksen takana painavat sekä puolueen tarpeet että arvio omista voimavaroistani. Tämä ei ole helppoa duunia. Kaikkia ei voi pitää tyytyväisinä. Virheitä tehdään”, Liikanen kirjoittaa Facebookissa.

Nyt on Liikasen mukaan viisasta antaa muutokselle tilaa, sillä vihreillä on edessä jälleenrakennus- ja uudistustyö uuden puoluejohdon vetämänä. Hänen mukaansa vaalien jälkeisessä keskustelussa on kuultu esimerkkejä tilanteista, joissa omat eivät ole olleet tukena.

”Jokainen aamu vaalitappion jälkeen (ja jo viikkoja ennen sitä) olen herännyt ympyränä pyörivään ajatukseen siitä, mitä kaikkea minä itse ja me yhdessä olemme tehneet väärin. Se ei ole optimaalista, mutta tässä olemme nyt. Ahdistukseen ja maailmantuskaan auttaa käytännön tekeminen. Sitä tarvitaan puolueelta yhdessä ja jokaiselta meiltä yksilönä, jotta vihreät nousevat suosta.”

