Kunta-alan työmarkkinaratkaisu on erittäin lähellä syntymistä. Hoitajaliitot Tehy ja Super hyväksyivät jo neuvottelutuloksen ja muiden neuvotteluosapuolten ratkaisuja odotetaan iltapäivän aikana.

Hoitajaliittojen keskeisiä tavoitteita kierrokselle oli palkkaohjelma.

Tehyn ja Superin mukaan palkkatasa-arvon edistämistyö aloitetaan työryhmässä, jonka tehtävänä on selvittää vuoden 2022 helmikuun loppuun mennessä kunta-alan palkkatasa-arvoon ja ansiokehitykseen liittyviä kysymyksiä sekä palkkaohjelman rakentamista.

Kunta-alan neuvotteluja on käyty koronakriisin varjossa. Tehyn ja Superin mukaan tilannekuva muuttui matkan varrella tammikuusta oleellisesti.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen ja Superin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan tasa-arvo-ohjelman rahoitukselle ei ollut nyt realistisia edellytyksiä.

Puheenjohtajien mukaan työryhmä valmistelee palkkatasa-arvon edistämistä, mutta toteutus tulee vaatimaan valtiovallan panostusta, johon myös hallitusohjelma velvoittaa, toteavat molempien järjestöjen puheenjohtajat.

Tehyn ja Superin mukaan nyt hyväksytyn neuvottelutuloksen palkankorotusten taso vastaa muilla aloilla sovittua yleistä linjaa.

Yleiskorotus on tämän vuoden elokuun alussa 1,22 prosenttia ja ensi vuoden huhtikuun alussa tasan prosentin. Lisäksi ensi vuoden huhtikuun alussa maksetaan paikallinen järjestelyvaraerä, jonka suuruus on 0,8 prosenttia. Sopimuskausi on 23 kuukautta alkaen tämän vuoden huhtikuun alusta.

Neuvotteluissa oli esillä erityinen koronalisä. Tehyn ja Superin mukaan korvausta ei tähän sopimukseen saatu, koska se edellyttäisi valtiolta erillistä rahoitusta kuntien heikon taloustilanteen vuoksi. Tehy ja SuPer ovat eilen vedonneet maan hallitukseen koronakorvauksesta.

Sote-sopimus voimaan ensi vuonna

Yksi iso kysymys kuntapuolen neuvotteluissa on ollut hoitoalan oma sote-sopimus. Tehyn ja Superin mukaan se tulee voimaan ensi vuoden syyskuun alussa.

Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan sote-sopimuksen saavuttaminen sopimuskaudella oli ratkaisevaa neuvottelutuloksen hyväksymisen kannalta.

”Hylättyyn esitykseen verrattuna kuntasektorille syntyy nyt aidosti kokonaan uusi sopimusala ilman lisäehtoja esimerkiksi maakuntahallinnon toteutumisesta”, sanoo Tehyn Rytkönen tiedotteessa.

Muita keskeisiä kierroksen kysymyksiä ovat olleet muun muassa työaikaa pidentäneet kiky-tunnit. Ne poistuvat sopimuksen myötä elokuun lopussa.