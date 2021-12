”Se vain nyt on niin, että vastalauseista ja budjetista täällä salissa lopulta äänestetään, ja te olette tehneet sellaisen esityksen, että jos eduskunta sen hyväksyisi, kehystaso nousisi puoli miljardia. Se vain on näin”, Annika Saarikko sanoi kokoomukselle.

Oppositiopuolue kokoomuksen ja valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) välillä kipunoi rajusti tiistaina eduskuntakeskustelussa.

Saarikko kritisoi oppositiopuolueiden kokoomuksen ja perussuomalaisten vastalauseita valtiovarainvaliokunnan mietintöön ensi vuoden budjetista. Saarikko suuntasi suoraan sanansa kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle.

”Kokoomus kertoo vastalauseessaan, että jos he saisivat päättää, moni asia olisi toisin. Menokehykset asetettaisiin vastuulliselle tasolle, ja niistä pidettäisiin kiinni, ja tätä samaa olemme muissakin yhteyksissä kuulleet. Ja nyt meillä kaikilla on varmasti korvat auki, koska teillä, edustaja Orpo, on varmasti mielessänne jokin hyvä selitys. Teidän nimittäin piti tehdä ponteva ja suoraselkäinen säästölista, mutta nyt olettekin vastalauseessanne esittämässä konkreettisia lisämenoja nettona 567,1 miljoonaa euroa verrattuna valtiovarainvaliokunnan mietintöön. Tarvittaisiin siis reilu puolen miljardin euron lisäkorotus menokehyksiin, jotta menotarpeenne voidaan rahoittaa. Kuinka tässä näin kävi, kokoomus?” Saarikko sanoi.

”Hyökkäätte täällä hyvin epärehellisellä tavalla kokoomusta vastaan”

”Kyllä me todella arvostettaisiin, kun me ollaan syksy tehty meidän vaihtoehtobudjettia, joka on teille tuotu, että te lukisitte tämän ja ymmärtäisitte sen, mitä siinä lukee”, vastasi Orpo Saarikolle.

Kokoomuslaiset vetosivat keskustelussa budjettiteknisiin asioihin. Sitä avasi myös kansanedustaja Matias Marttinen (kok) Twitterissä.

”Lakisääteisten menojen muutoksia ei ole mahdollista sisällyttää mietinnön vastalauseeseen (esim etuudet), olemme siksi tehneet niistä lausumat. Vaativat aina lainmuutoksen. Budjettitekniikka estää oppositiota siirtämästä kaikkia esityksiä suoraan mietinnön vastalauseeseen”, Marttinen tviittasi.

Eduskuntakeskustelussa tunteet kuumenivat.

”Ministeri Saarikko, teidän puheenne eivät mene läpi enää edes Suomenmaassa. Te katsotte vain pientä osaa. Tiedätte, että vastalauseet tehdään teknisesti omalla rakenteella, ja te irrotatte sen tästä kokoomuksen vastuullisesta vaihtoehdosta. Tässä on 2,5 miljardia vähemmän velkaa kuin teidän velkavetoisessa hallituksessa. Teidän linjanne on täysin vastuuton, ja ymmärrän, että te hyökkäätte täällä hyvin epärehellisellä tavalla kokoomusta vastaan. Tutustukaa, arvoisa valtiovarainministeri, tähän, ja jos te ette ymmärrä, pyytäkää apua”, sanoi kokoomuksen Timo Heinonen.

Saarikko penäsi kokoomuslaisilta edelleen vastauksia.

”Edustaja Orpo ja edustaja Heinonen, teidän pitää pystyä kertomaan, miksi sitten siinä eduskunnan vastalauseessa, joka on kuitenkin se ydin, missä tämä parlamentti toimii, te teette esityksiä, jotka ylittävät kehyksen puolella miljardilla. Se on kohtuullinen kysymys teille”, vastasi Saarikko.

”Jokainen tässä salissa tietää, että vastalauseessa valtiovarainvaliokunnassa voi tehdä vain tietyt asiat ilman, että vie ne lakiehdotustasolle, ja vaihtoehtobudjetissa kerrotaan kokonaisuus, ja meillä se on selvästi velkaa vähentävä”, vastasi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

”Se vain nyt on niin, että vastalauseista ja budjetista täällä salissa lopulta äänestetään, ja te olette tehneet sellaisen esityksen, että jos eduskunta sen hyväksyisi, kehystaso nousisi puoli miljardia. Se vain on näin. Te ette pääse sitä asiaa pakoon, koska niin sitä budjettia valmistellaan, ja pitkäaikaisena valtiovarainministeripuolueena te kyllä sen varmasti tiedostatte”, vastasi puolestaan Saarikko.

”Ministeri Saarikko toi tähän saliin oikein uutispommin”

Pääministeripuolue sdp:n riveistä yhdyttiin kritiikkiin kokoomusta kohtaan.

”Ministeri Saarikko toi tähän saliin oikein uutispommin. Sehän käy nyt ilmi, että tämä teidän budjettivastalauseenne on pelkkä vaaliohjelma. Vastalauseessa, mikä liittyy ensi vuoden budjettiin, te olette lisäämässä puoli miljardia euroa, kun te olette puhuneet ja luvanneet tehdä täällä säästöjä. Täällä ei saa käyttää sitä yhtä sanaa, mutta te olette epärehellisiä. Minä olen pettynyt!” sanoi sdp:n Jukka Gustafsson.

Gustafsson sai moitteita kokoomuksen Pia Kaumalta.

”Nyt on kyllä pakko todeta, että edustaja Gustafsson huutaa täällä oppositiolle, ja pidän sitä erittäin sopimattomana”, Kauma sanoi heti Gustafssonin puheenvuoron jälkeen.

”Ministeri Saarikko, sanon suoraan: On noloa, että joudutte turvautumaan tämmöiseen tekniseen kikkailuun, kun arvostelette kokoomuksen vaihtoehtoa. Meidän vaihtoehtobudjetti kertoo meidän säästöistä. Jokainen voi ne sieltä lukea, ja niitä on myös tässä salissa ankarasti arvosteltu”, sanoi puolestaan kokoomuksen Ben Zyskowicz.

”Keskusta, tämä on noloa, että te menette tuollaisen eduskunnan teknisen kikkailun taakse. Kuinka te kehtaatte, keskusta?” sanoi Timo Heinonen.

”Olen pitkään ollut kansanedustajana eduskunnassa, enkä näin noloja puheenvuoroja ja juuttumista budjettitekniikkaan ole valtiovarainministerin taholta nähnyt”, sanoi kokoomuksen Sari Sarkomaa.

”Teiltä on kysytty kymmenen kertaa, vastauksia on tullut nolla kertaa”

Sdp:n Pia Viitanen vaati edelleen kokoomukselta vastausta.

”Vakavasti puhuen sanon kyllä suoraan, että kyllä pitäisi varmasti kokoomuksenkin — teillä on paljon siellä konkareita, jotka ovat olleet pitkään valtiovarainvaliokunnassa — tietää, että ei tämä ole mikään tekninen kysymys, jos menoja lisätään kehykseen nähden yli puoli miljardia. Se on tosiasiallinen arvovalinta. Te samaan aikaan leikkaatte kyllä pienituloisilta, mutta silti te ylitätte kehyksen lisäämällä menoja yli puoli miljardia. Mielestäni, arvoisa kokoomus, on kohteliasta ja kohtuullista, että jos näin on, te silloin kerrotte syyn tälle. Sitä on teiltä kysytty tänään kymmenen kertaa, vastauksia on tullut nolla kertaa. Voisimmeko nyt, puhemies, ottaa oikein urakaksi, että kokoomus voisi tänään vastata tähän kysymykseen?” Viitanen sanoi.

Ministeri Saarikko vastasi kokoomuksen tylytykseen siitä, että hänen puheenvuoronsa olivat olleet noloja hänen nostaessaan kehysylityksen esiin.

”Jos kerran on noloa sitä kaivella ja jos se on pelkkää tekniikka, niin olkaa hyvä ja käyttäkää sitten edes yksi puheenvuoro ja avatkaa, että mistä se sitten johtuu. Että jos tämä on ihan pelkästään teknistä eikä ollenkaan mitään oikeita euroja, niin kertokaa, mikä tämä tekninen häiriö tässä teidän esityksessänne sitten on. Haluan, että te itse sanoitatte tämän täällä salissa, koska te olette keskittyneet käyttämään kaikki puheenvuorot siihen, että on niin kuin asiatonta sitä teidän esitystänne kaivella. Minä omasta mielestäni — ja pahoittelut, jos en mielestänne ole kyennyt siihen tarpeeksi — olen yrittänyt aina vastata kysymyksiin, myös niihin vaikeimpiin, joissa on todettu vakavaa ja vahvaa arvostelua hallituksen talouspolitiikasta. Nyt esitin teille vain vastakysymyksen, ja en ehkä usko, että meidän tarvitsee ketään toinen toisiamme täällä tukiopetuksen piiriin lähettää, tässä kai on kysymys plus- ja miinuslaskusta, kun näitä budjetin loppusummia ynnätään”, Saarikko sanoi.

