Yleisradion rahoitus on ollut esillä Säätytalon hallitusneuvotteluiden aikaan. Kokoomus ja perussuomalaiset esittivät jo viime vuonna Ylen rahoitukseen tuntuvia leikkauksia.

Hallitusneuvotteluiden digitalisaatio ja viestintä -neuvottelujaosta johtava Sebastian Tynkkynen (ps) arvosteli kovasanaisesti Ylen rahankäyttöä Facebookissa torstaina. Hallitusneuvotteluiden vetäjä Petteri Orpo (kok) totesi aiemmin tässä kuussa, että ”kun vähän joka puolelta pitää nipistää, niin katsotaan, miten Ylekin osallistuu talkoisiin”.

Talouselämä kertoi viime vuoden lopussa, miten valtiovarainministeriössä on ennustettu Ylen määrärahan kehitystä.

Talousarvion mukaan Valtion televisio- ja radiorahastoon siirrettävä Ylen määräraha on tänä vuonna 576 miljoonaa euroa. Ylen käyttöön siirrettävän määrärahan kasvu kiihtyy ministeriön viime vuoden ennusteen mukaan edelleen, ja on vuonna 2024 noin 591 miljoonaa euroa.

VM:n ennusteen mukaan 600 miljoonan raja menee rikki vuonna 2025 ja seuraavana vuonna määräraha ylittäisi jo 620 miljoonaa euroa. Ministeriön mukaan inflaatio on korottanut indeksiä, jolla määrärahaa tarkistetaan vuosittain.

VM:n ennuste Ylen rahoituksesta (milj. euroa) 2023 2024 2025 2026 Yle-veron määrä 572,1 582,3 590,7 598,5 Ylen määräraha 575,8 590,8 606,3 622,5 Erotus –3,7 –8,5 –15,6 –24,0

Yle-veron tuotto ei ennusteen mukaan riitä enää kattamaan määrärahoja tulevina vuosina. Vuonna 2026 määräraha on jo ennusteen mukaan 24 miljoonaa euroa veron tuottoa suurempi.

Jos ennusteet pitävät paikkansa, johtaa tilanne valtiovarainministeriön finanssineuvos Filip Kjellbergin mukaan siihen, etteivät vero ja määrärahat ole tasapainossa ja edessä on Ylen rahoituksen leikkaaminen, Yle-veron nosto tai niiden yhdistelmä.

Yle-veroa on kerätty vuodesta 2013. Sen määrä on ollut useimpina aiempina vuosina enemmän kuin Yle on saanut määrärahaa. Yle-veron ”ylijäämää” ei ole kuitenkaan säilötty rahastoon Ylen myöhemmän rahoituksen tarpeisiin, vaan se on käytetty vuosittain valtion budjetissa muihin julkisiin menoihin.

”Yle-veroa on kerätty aiempina vuosina hieman liikaa. Lainsäädännön mukaan veron ja määrärahojen pitäisi olla balanssissa pitkällä aikavälillä”, Kjellberg kertoi viime vuoden joulukuussa Talouselämälle.