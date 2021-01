Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio ohitti viikonvaihteessa New Yorkin osavaltion koronakuolemissa koko pandemian aikana.

Kalifornian terveysviranomaiset raportoivat eilen Financial Timesin mukaan 669 uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta, mikä nostaa osavaltiossa menehtyneiden kokonaismäärän 32 960:een.

Tähän asti eniten koronakuolemia on ollut New Yorkin osavaltiossa. Kaliforniassa koronakriisi on kiihtynyt kahden viime kuukauden aikana. Erityisen synkkä tilanne on Los Angelesissa.

Tammikuussa osavaltiossa on tähän mennessä kuollut lähes 7 000 ihmistä koronaan, mikä on enemmän kuin kertaakaan pandemian aikana yhdessä kuukaudessa.

Koko Yhdysvalloissa koronaan on kuollut yli 383 000 ihmistä, kirjoittaa FT.

Yhdysvaltain keskiviikkona virkavalansa vannova presidentti Joe Biden lupasi perjantaina, että 100 miljoonaa amerikkalaista saa koronarokotteen hänen kautensa 100 ensimmäisen päivän aikana eli runsaan kolmen kuukauden kuluessa.

