Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen kuvailee Puolan oikeusvaltioselkkausta poliittiseksi sirpalepommiksi, joka leviää Ranskan presidentinvaaleihin, lisää läntisten EU-maiden välistä riitelyä ja jättää jälkensä EU:n tuleviin uudistuksiin.

Jupakassa on kyse Puolan perustuslakituomioistuimen päätöksestä, jonka mukaan Puolan perustuslaki olisi EU-oikeuden yläpuolella. Päätös on EU-oikeuden ensisijaisuusperiaatteen vastainen. EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet siihen, että eurooppaoikeus syrjäyttää kansallisen normin, jos nämä ovat ristiriidassa keskenään.

”Kyseessä on korkeamman tason juridispoliittinen sirpalepommi, sillä EU:n keskeisimpiä arvoja ovat paitsi oikeuslaitoksen riippumattomuus, myös EU-oikeuden ensisijaisuus kansallisiin perustuslakeihin nähden”, Ronkainen kuvailee blogissaan Suomen Kuvalehdessä.

”Puolan ja EU:n selkkauksesta onkin tulossa hyvää vauhtia poliittisesti erittäin rumaa jälkeä. Konflikti on laajenemassa paitsi EU-instituutioiden ja EU-maiden väliseksi erimielisyydeksi oikeusvaltioperiaatteesta, mutta myös sisäpoliittiseksi kysymykseksi suvereenisuudesta esimerkiksi Ranskan presidentinvaaleissa”, hän jatkaa.

Euroopan komissio on selkkauksen vuoksi jäädyttänyt Puolan 36 miljardin euron osuuden elvytysvälineestä. Lisäksi Euroopan parlamentti haastoi perjantaina komission oikeuteen, koska se ei ole soveltanut elpymisrahaston oikeusvaltiomekanismia Puolaa ja Unkaria vastaan, vaikka mekanismi on ollut käytettävissä tämän vuoden tammikuusta lähtien.

”Odotamme Euroopan komission toimivan johdonmukaisesti ja noudattavan sitä, mitä puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi edellisessä täysistunnossamme aiheesta. Sanat on muutettava teoiksi”, parlamentin puhemies David Sassoli kommentoi tiedotteessa perjantaina.

EU:n sisällä on kuitenkin erimielisyyttä siitä, miten kovin toimin Puolaa pitää rangaista. Saksan eroava liittokansleri Angela Merkel on varoittanut riitelyn voivan pahimmillaan johtaa jopa unionin hajoamiseen. Toisaalta Alankomaiden pääministerin Mark Rutten johtamien pohjoisten maiden mukaan löysä kompromissi veisi EU:n uskottavuuden. Jos komissio myöntyy antamaan varoja höllemmin perustein, pohjoiset maat voivat äänestää varojen luovuttamista vastaan.

”Oikeusvaltiokiistan leviäminen myös läntisten EU-maiden väliseksi selkkaukseksi vaikuttaa kielteisesti muihin uudistuksiin, kuten esimerkiksi EU:n budjettisääntöjen uudistamiseen ja EU:n vihreän siirtymän sosiaalirahastoon”, Antti Ronkainen huomauttaa.

Laineet lyövät myös Ranskan presidentinvaaleihin. Ronkaisen mukaan Puolan selkkauksen innoittamana Ranskan laitaoikeiston lisäksi maltillisemmat keskustaoikeiston ehdokkaat ovat julistaneet Ranskan suvereenisuutta suhteessa EU:hun.

”Oikeusvaltioselkkauksen leviäminen Ranskan presidentinvaaleihin voi vaikuttaa keskeisesti myös ensi vuonna olevaan Ranskan EU-puheenjohtajakauteen, sen teemoihin ja EU:n reformeja koskevaan keskusteluun. Ja jos EU-tuomioistuimen kyseenalaistamisesta tulee vaaliteema Ranskassa, EU-oikeutta ja EU-tuomioistuinta voidaan alkaa kyseenalaistaa suvereenisuuden nimissä muissakin maissa, myös Suomessa”, Ronkainen kommentoi.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa ilmaisi perjantaina huolensa EU:n oikeusvaltiotilanteen rapautumisesta. Hän näkee juurisyitä siihen myös vanhojen jäsenmaiden toiminnassa. Sarvamaa nostaa esiin erityisesti Merkelin.

”Puola ja Unkari ovat tällä hetkellä ykköshäiriköt, mutta mistä johtuu, että he voivat toimia kuten toimivat? Saksan Angela Merkel ja komission puheenjohtaja Von der Leyen ovat kääntäneet katseensa toisaalle ja antaneet tämän kehityksen tapahtua kauniista puheista huolimatta. Mielestäni on häpeällistä, miten heikkoon tilaan EU:n yhteisesti jaetut arvot on viime vuosina ja Merkelin loppukaudella jätetty. Herää myös kysymys, mikä on Saksan rooli komission vitkuttelussa. Mikäli oikeusvaltiorikkomuksiin ei puututa, ovat seuraukset unionille katastrofaaliset,” hän varoitti tiedotteessaan.

