Perussuomalaiset nosti lastensuojelun eduskunnan kyselytunnin pääaiheeksi torstaina Koskelan järkyttävien tapahtumien takia.

”Aikooko hallitus muuttaa nopeasti lakeja lastensuojelusta, jotta Helsingin Koskelan kaltaiset surmat voidaan estää”, perussuomalaisten Lulu Ranne kysyi.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vastasi toteamalla, että hallitus tulee kiristämään lastensuojelun henkilömitoitusta. Hänen mukaansa hallitus on myös tilannut asiantuntijoilta esityksiä lastensuojelua koskevista uudistuksista.

”Ajattelen, että se keskeisin kysymys on, minkälaisin ammattilaisvoimin näitä asioita tehdään ja lapsia suojellaan. Kyllä se henkilöstömitoitus on yksi keskeisimpiä. Edustaja on ihan oikeassa siinä, että ollaanko me havaittu, kuinka monen lapsen arki ei ole kovin tavanomaista”, Kiuru vastasi.

Ministeri korosti, että lastensuojelun perustasolle ohjataan tukea. Hänen mukaansa esimerkiksi rahat mielenterveysongelmien hoitamiseen kasvavat seuraavina vuosina.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio huomautti, että lapsivaikutusarvionti tulisi ottaa käyttöön kaikessa lainvalmistelussa. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi kannattavansa ajatusta siitä, että vaikutuksia lapsiin arvioitaisiin ylipäänsä laajemmin.

”Tämä on sellainen tavoite, jota on syytä pitää esitellä ja tarkastella. Tämä on myös meidän puolueemme tavoite”, Marin sanoi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) esitti aikaisemmin torstaina, että lastensuojelun virka-apupynnöistä tulisi maksuttomia.

”Tämä on tuottanut huolia sosiaalityöhön ja lastensuojelulle. Esitämme nyt, että poliisin virka-apu lastensuojelulle sekä sosiaali- ja kriisipäivystykselle olisi jatkossa maksutonta, jotta sitä apua pyydettäisiin aina, kun sitä tarvitaan”, Ohisalo sanoi Ylelle.

LUE SEURAAVAKSI: