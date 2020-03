Liikemies, Liike Nytin kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo varoittaa yritystukien valumisesta väärään kohteeseen.

”Nyt eletään kriittisiä hetkiä sen suhteen, mihin elvytykseen tai pelastamiseen tarkoitetut miljardit menevät. Tarkoitan etenkin ravintolatoimintaa. Nyt kun henkilökunta on niistä suurelta osin lomautettu, suurimmat kulut ovat vuokrakuluja. Vuokranantajia taas ovat nykyään lähinnä isot kiinteistösijoittajat ja kaikenlaiset ”kauppakeskusoperaattorit”. Jos valtio nyt avustaa ravintoloita niin, että kaikki rahat menevät vuokrien maksuun, miljardit valuvat sitä kautta ulkomaille. Se ei voi olla kenenkään kannalta järkevää”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Harkimo nostaa esimerkeiksi suuret vuokranantajat ja kiinteistösijoittajat Cityconin ja Spondan. Hän huomauttaa, että Cityconin suurimmat omistajat ovat Gazit-Globe Ltd 48,6 prosentin omistuksella, kotipaikka Tel Aviv, sekä 15 prosentin osuudella kanadalainen eläkevakuutusyhtiö. Spondan suurin omistaja taas on Polar Bidco, Luxemburg, jonka omistaa amerikkalainen Blackstone.

”Nämä firmat eivät ole tulleet yhtään vastaan ravintoloiden tai muiden yrittäjien vuokrista. Citycon on saanut jo ison hätäapusijoituksen Euroopan keskuspankilta. Nytkö meidän pitäisi vielä maksaa niille veronmaksajien rahoilla lisämiljardeja? Missä on tällaisten yritysten moraali? Ei näköjään missään. Siksi olisikin olennaista, että hallitus kieltäisi niitä perimästä kolmen kuukauden ajalta vuokraa. On sietämätöntä, että jopa satojen miljoonien avustusten vastineeksi emme ole saaneet aikaiseksi mitään vastavaatimuksia näille firmoille”, Harkimo lataa.

Hän katsoo, että suurien kiinteistönomistajien, kuten esimerkiksi eläkevakuuttajien Ilmarisen ja Varman olisi näytettävä esimerkkiä. Helsingin kaupunki on Harkimon mukaan jo tehnyt näin antaessaan vuokria anteeksi.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) kertoi uudesta linjauksesta perjantaina tiedotustilaisuudessaan. Vuokranmaksusta ovat automaattisesti vapautettuja ravintolat ja muut ruokapalvelut, myymälät, taide-, musiikki ja tapahtumatoiminta, ohjelma- ja juhlapalvelut, hautomo- ja kasvuyrityspalvelut sekä muu yrittäjyyttä edistävä toiminta, kampaamot, kauneushoitolat sekä liikunta- ja terveyspalvelut. Myös kaupungin toripaikkojen vuokralaiset on vapautettu vuokranmaksusta.

Harkimo sanoo, että vuokra-asiaan on mahdollista vaikuttaa. Hän viittaa Tanskan malliin.

”Tanskassa on laki, joka takaa, ettei vuokranantaja voi periä vuokria, jos hallitus on pistänyt kieltoja eikä vuokralainen pysty käyttämään tilaa siihen toimintaan kuin se on tarkoitettu. Laissa on myös maininta, että vuokranantajan pitää tulla vastaan, jos tiloja ei voi käyttää täysin sillä tavalla kuin on pakko. Tämä vertautuisi esimerkiksi Suomen nykytilaan, jossa ulosmyynti on sallittua mutta asiakkaita ei saa päästää sisälle. Meillä on juuri nyt mahdollisuus varmistaa, että suomalaisten rahat eivät mene tärkeässä yritysten pelastusoperaatiossa vahingossa hyvin menestyville kiinteistöyhtiöille, joiden omistajat ovat kaukana ulkomailla.”

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi aikaisemmin lauantaina, että monet yrittäjät ovat kyenneet neuvottelemaan vuokranalennuksista esimerkiksi kauppakeskuksissa. Eivät kuitenkaan kaikki ja erityisen nihkeää neuvotteleminen on ollut pääkaupunkiseudulla.

”Joko vuokranmaksussa ei ole tultu vastaan yhtään tai siihen on luvattu pari kuukautta lykkäystä. Se ei paljon auta, jos kassa on kahden kuukauden päästä tyhjä”, Pentikäinen harmittelee Aamiainen Jari Korkin kanssa -videohaastattelussa.

