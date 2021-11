Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) esittää sote-ministeriryhmälle tänään ravintolarajoitusten kiristämistä, kertoo Yle.

Kiurun mukaan uusia rajoituksia voitaisiin saada jo viikonloppuun, ”jos poliittinen tahtotila niin päättää”.

”Toivon todella, että meillä olisi toimintakykyä”, Kiuru sanoi Ylen tv-uutisissa illalla.

”Olemme tällä hetkellä siinä tilanteessa, että meillä on seitsemän tehohoitopaikkaa tässä valtakunnassa jäljellä. Sen jälkeen joudutaan erittäin poikkeuksellisiin toimiin. Pahimmillaan sen jälkeen hätäjarruun tai sen jälkeen jopa poikkeusolosuhteisiin, jos ei tilannetta saada haltuun. Nyt on aika toimia, jos aiotaan toimia, ennen kuin on liian myöhäistä. Uskon, että tämä viesti on kyllä hyvin laajasti valtioneuvostossa jo jaettu”, Kiuru sanoi Ylen haastattelussa.

Ylen A-studiossa Kiuru väläytti myös anniskelun rajoittamista. Jatkossakin rajoituksista voisi vapautua koronapassin avulla, jota Kiuru toivoo käyttöön kaikkiin ravintolatyyppeihin. Tarkoitus on suitsia nimenomaan rokottamattomien lähikontakteja.

”Tulemme esittämään muitakin toimia, ei vain ravintolarajoitusten kiristämistä, mutta ravintolarajoitusten kiristäminen olisi järkevää tehdä tämän loppuviikon aikana, jotta nämä saadaan jo viikonloppuna käyttöön”, Kiuru sanoi A-studiossa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan koko hallitus neuvottelee tilanteesta ensi viikolla.

