Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) antoi toimittajille lyhyet kommentit saapuessaan Säätytaloon hallituksen kehysriiheen.

Haavistolta kysyttiin, onko nyt käsillä pahempi tilanne kuin 1990-luvun lama.

Ulkoministeri vastasi painottamalla sitä, että on tärkeä nähdä, kuinka kauan poikkeuksellinen tilanne jatkuu. Hän arveli, että monilla on varmaankin sellainen arvio, että jos poikkeustilanteessa ollaan noin kolme kuukautta, niin siitä nousee helpommin, mutta jos tilanne jatkuu pidempään, seuraukset talouteen ja työllisyyteen ovat erittäin vakavat.

Haavisto huomautti, että nyt ollaan tekemisissä tuntemattoman viruksen kanssa, eikä tiedossa ole, millaisia muotoja se vielä saa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Hän viittasi Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.

”Kriisi ei ole kärjistynyt siellä niin paljon kuin se tulee kärjistymään”, ulkoministeri sanoi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) on sanonut, että hallituksen on heitettävä hyvästit niin sanotuille tulevaisuusinvestoinneille. Haavisto kuitenkin painottaa, että myös kriisin keskellä on katsottava tulevaisuuteen ja siihen, miten kriisistä tullaan ulos. Haaviston mukaan ilmstokriisi ja ympäristöhaasteet eivät ole häipyneet mihinkään.

Pitkän tähtäimen ajattelua ei saa Haaviston mielestä unohtaa. Haavisto ei suostunut kommentoimaan yksityiskohtaisesti, mistä menonlisäyksistä hallitus voisi mahdollisesti peruuttaa, mutta korosti, että varmasti erilaisia aikatauluja joudutan katsomaan tarkasti.

Haaviston mukaan kuitenkin ekologiseen rakennemuutokseen on yhtä suuri tarve kuin ennenkin.