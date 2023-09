Yhdysvalloissa toukokuusta alkaen lakossa ollut käsikirjoittajien ammattiliitto Writers Guild of America (WGA) kertoo hyväksyneensä alustavan sopimuksen elokuva- ja televisioalan työnantajajärjestön kanssa.

Käsikirjoittajien lakko on päättymässä keskiviikkona puolilta päivin

Sopimuksen ratifioiminen odottaa WGA:n jäsenten äänestystä. Käsikirjoittajat voivat kuitenkin palata töihin äänestys- ja ratifiointiprosessin aikana. WGA edustaa noin 11 500 käsikirjoittajaa.

Eläkkeisiin ja työterveyteen liittyvien parannusten lisäksi alustavassa sopimuksessa linjataan muun muassa tekoälyn käytön yksityiskohdista.

Käsikirjoittajille muun muassa myönnetään oikeus haastaa studio oikeuteen, mikäli heidän tuottamaansa materiaalia käytetään tekoälyn kouluttamiseen. Käsikirjoittajat voivat käyttää tekoälyä halutessaan, mutta työnantaja ei voi pakottaa heitä sen käyttöön. Studioiden on myös kerrottava käsikirjoittajille, mikäli sisältöä on tuotettu tekoälyllä.

WGA:n lakon päättyminen ei vielä tarkoita paluuta normaaliin. Näyttelijöitä ja radioesiintyjiä edustava SAG-AFTRA liittyi käsikirjoittajien lakkoon heinäkuun puolivälissä, ja näyttelijöiden lakko jatkuu yhä.

Viihdyttäjät liitoissa

WGA (Writers Guild America) on toiminut vuodesta 1954. Liiton läntisen segmentin päämaja on Los Angelesissa, itäisen New Yorkissa.

SAG-AFTRA (Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists) syntyi vuonna 2012 kahden liiton yhdistymisestä. Sillä on noin 160 000 jäsentä.