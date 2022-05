Rajavartijoita Valko-Venäjän ja Puolan rajalla joulukuussa 2021. Valko-Venäjä on käyttänyt pakolaisia painostuskeinona EU:ta vastaan.

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat käyneet keskusteluja EU:n komission kanssa mahdollisuudesta sulkea rajoja tai rajoittaa turvapaikkahakemusten tekemistä silloin, kun kyse on muuttoliikkeen välineellistämisestä.

Muuttoliikkeen välineellistäminen tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa Venäjä käyttäisi vihamielisenä hybriditoimena turvapaikanhakijoiden vyöryttämistä Suomea vastaan.

Hallitus julkaisi äskettäin esityksensä valmiuslain muutoksista, joilla parannetaan varautumista hybridiuhkiin. Julkisessa keskustelussa paljon esillä ollut keino, itärajan rajanylityspaikkojen sulkeminen ja turvapaikkahakemusten käsittelyn keskeyttäminen tarvittaessa väliaikaisesti, ei kuitenkaan sisältynyt esitykseen. Hallituksen mukaan ”maahantulon rajoittamiseksi tarvittavia lisätoimivaltuuksia valmistellaan kuitenkin lisäksi vielä erikseen, koska niihin liittyy sellaisia oikeudellisia kysymyksiä, joista on tarpeen keskustella komission kanssa ja järjestää lausuntokierros”.

Nyt oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat käyneet keskusteluja EU:n komission kanssa mahdollisuudesta rajoittaa turvapaikkahakemusten tekemistä.

”Keskustelussa varmistui, että rajan sulkeminen kokonaan tai turvapaikkaoikeuden rajoittaminen eivät ole EU-lainsäädännön mukaan mahdollisia edes poikkeusoloissa”, ministeriöt kertovat tiedotteessaan.

Kansainvälisten sopimusten mukaan turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus, jota ei voida kokonaan kieltää tai estää. Suomessa on kuitenkin keskustelun yhteydessä arvioitu, että turvapaikanhaku voitaisiin tarvittaessa keskittää yhteen rajanylityspisteeseen niin, että muut rajanylityspaikat on suljettu turvapaikanhakijoilta.

Sisäministeriö lähettää ensi viikolla lausunnoille esityksen rajavartiolain kiireellisistä muutostarpeista. Lakimuutoksilla halutaan parantaa rajaturvallisuutta normaalioloissa ja vahvistaa varautumista poikkeusoloihin.

Normaaliolojen lainsäädäntöä täydennetään tarvittaessa valmiuslakiin tulevilla lisävaltuuksilla poikkeusoloissa. Rajavartiolain muutosesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian.

