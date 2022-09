Hallituksen budjettiesitys kerää kritiikkiä ainakin velanotosta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus esitteli torstaina ensi vuoden budjettiesityksen, jonka alijäämä kasvoi valtiovarainministeriön valtiovarainministeriön ehdotuksesta kahdella miljardilla 8,1 miljardiin euroon.

Hallitus ilmoitti myös sähkötuesta ja verotuksen sähkövähennyksestä kotitalouksien kohtuuttomiksi paisuneiden sähkölaskujen avuksi.

Evasta Suomen Pankkiin siirtyvä ekonomisti Sanna Kurronen kuvaa budjettiesitystä elvyttäväksi vaalibudjetiksi, jossa elvytys tapahtuu ennen kaikkea veroja alentamalla. Hän arvioi, että budjetti paitsi kasvattaa merkittävästi julkista alijäämää, voi se myös kiihdyttää inflaatiota ja nostaa korkeiksi kohonneita sähkön hintoja entisestään.

”Tällaisessa inflaatioympäristössä on mielestäni järjetön riski lisätä menoja ja elvyttää näin paljon. Kun ihmisille annetaan lisää rahaa käyttöön, he sitä yleensä myös käyttävät, ja sen seurauksena kysyntä ajaa hintoja edelleen ylös. Inflaatio on nyt ylivoimaisesti kaikkein suurin riski taloudessa, ei niinkään nähtävissä oleva talouden hyytyminen. Vaikka inflaation pysäyttäminen on ensisijaisesti keskuspankin tehtävä rahapolitiikan avulla, ei sitä pitäisi ruokkia finanssipolitiikalla.”

Kurronen olisi mieluummin nähnyt neutraalin budjetin, jossa uusia menolisäyksiä tai verotukia olisi kompensoitu leikkaamalla menoja vastaavasti muualta. Toisaalta hän ei kiristäisi budjettia, sillä talousnäkymät ovat heikkenevät.

LUE MYÖS Fortumin intressissä on myydä sähkö mahdollisimman kalliilla - Valtion intressit ovat saman suuntaiset

Twitterissä Kurronen sivaltaa budjettiriihen ulostuloja harvinaisen suorin sanankääntein.

”On aivan käsittämätöntä rahan hassaamista tämän hallituksen touhu. Aivan uskomatonta, näköalatonta tuhlausta. Jos näitä tunareita joku vielä keväällä äänestää, uskoni järjen voittoon Suomen talouspolitiikassa on loppu. Ne ovat sinun rahojasi, jota he siellä surutta jakavat”, Kurronen kirjoittaa Twitterissä.

Herkän sähkömarkkinan tilanne voi pahentua entisestään

Myös hallituksen vielä tarkemmin määrittelemättömiä sähkötukia kuluttajille Kurronen pitää näköalattomina ja vääränsuuntaisina ja uskoo niiden voivan pahentaa sähkömarkkinoilla nähtävää kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa.

”Missään nimessä ei pitäisi ottaa käyttöön tällaisia tukia, joissa paljon sähköä käyttävät saavat jonkin erityisen tuen sen perusteella, paljonko sähköön menee rahaa nyt ja on aiemmin mennyt. On aivan älytöntä, että sähkön käytön lisäämisestä palkitaan”, hän sanoo.

”Olisi pitänyt löytää sellaisia keinoja, jotka joko kannustavat vähentämään sähkönkulutusta tai siirtämään sitä alhaisemman kulutuksen aikoihin. Tai sitten ihan puhtaita könttäsummatulonsiirtoja, jossa annettaisiin vaikkapa jokaiselle sähkölämmitteiselle kotitaloudelle jokunen satanen käteen, ja sen voisi käyttää sähköön tai säästää sähkössä ja käyttää muuhun.”

Kurrosen mukaan kulutuksen ajankohdan siirrossa myös porkkanat voisivat toimia, sillä sähkömarkkinan suurin ongelma on, että pienikin kysynnän lisäys voi nostaa hintaa jopa kymmeniä prosentteja, erityisesti päivällä, kun kulutus on suurinta.

Kurrosen mukaan on vaikea ennustaa, miten paljon sähkötuet vaikuttavat kysyntään ja sitä kautta sähkön markkinahintoihin näin kireässä markkinassa. Ei esimerkiksi tiedetä, mikä on vaikutus kulutukseen on sillä, että sähkön arvonlisäveron laskeminen 10 prosenttiin pienentää kiinteähintaisiin ja halpoihin sähkösopimuksiin perustuvia sähkölaskuja.

”On kuitenkin mielestäni erikoinen väite, ettei se vaikuttaisi mitenkään”, Kurronen toteaa.

Kannatettavana Kurronen pitää esimerkiksi tukia kotitalouksien energiainvestointeihin, kuten aurinkopaneeleihin ja maalämpöön, vaikka ne eivät olekaan nopea lääke sähkön hintoihin.

LUE SEURAAVAKSI: