Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon ravintolatoiminnan rajoittamista koskevasta hallituksen esityksestä. Valiokunta edellyttää, että ”rajoitustoimista on säädettävä erityyppisten ravitsemisliikkeiden osalta eriytetysti siten, että rajoitukset ovat välttämättömiä juuri niissä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi”. Valiokunta edellyttää myös, että laissa on säädettävä siitä, millä edellytyksillä ravitsemisliikkeen on lyhennettävä aukiolo- ja anniskeluaikaa.

Lisäksi perustuslakivaliokunta katsoi ravintolarajoituksia koskeneen esityksen osin perustuslain vastaiseksi todeten samalla valtioneuvoston soveltaneen väärin jo nykyistä rajoituslakia.

“Toimet ovat olleet liian tylppiä eli rajoittaneet elinkeinovapautta liiaksi”, julkisoikeuden professori Pauli Rautiainen kommentoi Twitterissä.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan korostanut vahvasti, että rajoitustoimien pitää olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Lisäksi valiokunta huomauttaa, että rajoitusten alueellisen eriyttämisen puuttuminen on ongelmallista erityisesti perusoikeusrajoitusten oikeasuhtaisuuden kannalta.

”Asetelma on perustuslakivaliokunnan aikaisemman kannanoton valossa ongelmallinen, koska aukioloaikoja ja anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä koskevat rajoitukset koskevat automaattisesti koko maata, jollei valtioneuvosto nimenomaan rajoita rajoitusten soveltamisalaa valtioneuvoston asetuksella. Huomionarvoista on myös, että asetuksissa täsmennetyt rajoitukset ulotettiin välittömästi lain säätämisen jälkeen koskemaan yhtäläisesti maan kaikkia maakuntia alueellisesta epidemiatilanteesta riippumatta. Tämän valossa on melko ilmeistä, että valtioneuvoston piirissä ei ole riittävällä ja väliaikaista lakia säädettäessä tarkoitetulla tavalla arvioitu rajoitusten välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta kunkin maakunnan osalta erikseen”, perustuslakivaliokunta lausuu.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa kiittelee perustuslakivaliokuntaa.

”Perustuslakivaliokunnan lausunto palauttaa luottamuksen siihen, ettei elinkeinovapauteen ja omaisuudensuojaan voida puuttua kevyesti ja perustelematta. Emme ole saaneet vastausta hallitukselle ja julkisuudessa esittämäämme kysymykseen siitä, kuinka paljon vahvistettuja koronatartuntoja on ollut ruokaravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemien ravintoloissa ja hotellien aamiaisravintoloissa. Hallitus ja terveysviranomaiset ovat kiertäneet kysymyksen ja siirtyneet käsittelemään sitä, miten koronavirukselle on altistuttu, ja miten koronavirus on levinnyt yökerhoissa ja muussa yöelämässä. Hallituksen toiminta ja rajoitusten perustelemattomuus on vienyt rajoituksilta hyväksyttävyyden ravintolayrittäjien silmissä. Myöskään yökerhojen osalta emme ole saaneet tietoa, kuinka paljon vahvistettuja koronavirustartuntoja on”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Hän huomauttaa, että varsinkin kiihtymisvaiheen alueiden rajoitukset, anniskelun lopettaminen klo 22 ja ravintolan sulkeminen klo 23 sekä enimmäisasiakasmäärien leikkaaminen 50 prosenttiin ovat erittäin ankaria elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan rajoituksia. Perustuslakivaliokunnan lausunto vahvistaa Lapin mukaan, ettei niitä voida tehdä hallituksen esittämällä tavalla kevyin perustein.

”Ravintolayrittäjät ja heidän työntekijänsä ovat syvässä taloudellisessa ahdingossa, joka pahenee talven tullessa. Ravintolat panostavat terveysturvalliseen asiointiin, missä on onnistuttu hyvin, koska etenkin ruokaa tarjoilevissa ravintoloissa koronavirustartuntoja on ollut vähän. Toivon, että hallitus ottaa vakavasti perustuslakivaliokunnan mietinnössä esitetyt näkökohdat jo voimassa olevan lain mukaisia rajoituksista päättäessään. Hallitus tarkastelee rajoituksia vielä tämän kuun aikana. On erittäin tärkeää, että kuuden maakunnan raskaat ravintolaliiketoiminnan rajoitukset poistettaisiin, jotta pikkujoulukausi, ravintoloiden tärkein sesonki, onnistuisi edes osittain. Kysymys on tuhansien ravintolayritysten ja niiden 85 000 työntekijän selviämisestä koronakriisin jatkuessa ainakin ensi kesään asti.”

Lue myös: