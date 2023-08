Valtiovarainministeri Riikka Purra on ollut kuluvan kesän aikana omien kirjoitustensa, mutta myös muiden perussuomalaisministerien aiheuttamien kohujen keskellä. Pääministeri Petteri Orpon (kok) johtama hallitus on kärsinyt tilanteesta.

Rasismikohut. Valtiovarainministeri Riikka Purra on ollut kuluvan kesän aikana omien kirjoitustensa, mutta myös muiden perussuomalaisministerien aiheuttamien kohujen keskellä. Pääministeri Petteri Orpon (kok) johtama hallitus on kärsinyt tilanteesta.

Rasismikohut. Valtiovarainministeri Riikka Purra on ollut kuluvan kesän aikana omien kirjoitustensa, mutta myös muiden perussuomalaisministerien aiheuttamien kohujen keskellä. Pääministeri Petteri Orpon (kok) johtama hallitus on kärsinyt tilanteesta.

Petteri Orpon (kok) hallituksen yhdenvertaisuustyöryhmän kuulemien asiantuntijoiden listaa täydennetään vielä. Saadusta kriittisestä palautteesta ja listan täydentämisestä kertoo Uudelle Suomelle työryhmän puheenjohtaja, pääministerin valtiosihteeri Risto Artjoki.

Orpon hallituksen heinäkuussa asettaman työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Se aikoo eduskunnalle antamassa tiedonannossa julkaista myös esityksiä siitä, miten rasismin vastaista työtä edistetään niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Työryhmän kuulemien tahojen joukossa on paljon yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvää asiantuntemusta, kun siellä ovat Helsingin Sanomien julkaiseman listan mukaan esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu, Ihmisoikeusliitto, Suomen Punainen Risti ja Suomen YK-liitto, mutta puutteitakin on havaittu.

Kriittistä palautetta on annettu julkisesti sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi lukion islamin lehtorina työskentelevä Isra Lehtinen on pannut merkille viestipalvelu X:ssä, että yhtään muslimijärjestöä ei ole kuultavien listalla. Hän nosti keskustelussa esille puuttuvista järjestöistä esimerkiksi Suomen Muslimifoorumin.

Vihreiden kansanedustaja, Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Fatim Diarra on puolestaan kaivannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntemusta Orpon hallituksen työryhmän työhön.

Uusi Suomi kysyi työryhmän asiantuntijakuulemisista ryhmän puheenjohtajalta, valtiosihteeri Risto Artjoelta pääministerin esikunnasta. Hän vahvisti Helsingin Sanomien julkistaman listan pitävän paikkansa, mutta sanoo, että lista vielä elää.

Artjoki: ”Vähän poikkeava prosessi”

Listalle on tulossa täydennystä ainakin suomalaisen muslimiyhteisön suoran kuulemisen osalta. Sen sijaan THL:n yhdenvertaisuusasiantuntijoita ei erikseen kuultane.

Ylipäätään kyseessä on Artjoen mukaan ”vähän poikkeava prosessi”, sillä hallituksen tiedonantoa valmisteltaessa harvemmin järjestetään kuulemisia. Kuultavia on runsaat sata.

”Fyysisesti kuulemme 20–25:tä. Lopuilta on pyydetty kirjallisesti näkemykset kolmeen kysymykseen, jotka meillä on kuulemispyynnössä.”

Suullisesti kuultavaksi on valikoitunut varsinkin erilaisia tahoja kokoavia järjestöjä, joista Artjoki mainitsee esimerkkinä Allianssin, joka edustaa nuorisojärjestöjä laajemmin.

Kuultavien joukossa ovat HS:n mukaan esimerkiksi Suomen Palloliitto, Suomen Greenpeace ja Ulkopoliittinen instituutti. Miksi kuultavien joukosta puuttuu THL, jonka yhdenvertaisuusyksikössä työskentelee tiettävästi noin sata henkilöä ja jota edellinen hallitus käytti asiantuntijaorganisaationa rasismin vastaisessa toimintaohjelmassaan, Risto Artjoki?

”Päätimme, että valtio ei kuule itseään. Kun meillä on rajallinen määrä suullisesti ja kirjallisesti kuultavia, THL on osa STM:n (sosiaali- ja terveysministeriö) organisaatiota. Koska STM:n kansliapäällikkö istuu työryhmässä, meillä on luottamus, että STM hyödyntää THL:n asiantuntemusta. Sitä kautta THL:n arvokas työ tulee tähän prosessiin.”

Uskontoihin liittyvää asiantuntemusta työryhmän työhön tuovat esimerkiksi Patmos Lähetyssäätiö ja kirkkohistorian dosentti Markku Ruotsila. Miksi kuultavien listalla ei ole yhtään suomalaista muslimiyhdistystä?

”Muslimiyhdistys on mukana USKOT-foorumissa. Kun asian nostat esille, on tullut yhteydenottoja eri tahoilta, joissa toivottaisiin, että muslimeja kuultaisiin erikseen. Se on työn alla, että saadaanko se mahdutettua. Uskoisin, että heille menee pikapuoliin pyyntö. He ovat tärkeä yhteisö ja heitä kannattaakin kuulla erikseen. Listahan ei ole täydellinen, ja jo tätä tehdessämme tiesimme, että tästä tulee palautetta”, Artjoki vastaa.

THL:n Castaneda: ”Mielellämme mukana”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimuspäällikkö, maahanmuuton ja kulttuurisen moninaisuuden tiimiä johtava Anu Castaneda sanoo, että THL toisi näkemyksiään yhdenvertaisuuskysymyksistä mielellään valtiosihteeri Risto Artjoen johtamaan työryhmään.

”Erittäin mielellämme olemme mukana kaikenlaisessa työssä, mihin asiantuntemustamme toivotaan ja kutsutaan mukaan. Oli se sitten tämä työryhmätyöskentelyn muoto tai muu muoto, niin totta kai palvelemme Suomen yhteiskuntaa asiantuntemuksellamme erittäin mielellämme, jos ja kun tällaisia kutsuja tulee. Aihe on THL:n toiminnassa erittäin keskeinen.”

”Toki päätösvastuun siitä jätän heille ja heidän arvioitavakseen”, Castaneda lisää.

Marinin hallitus julkaisi lokakuussa 2021 rasismin vastaisen toimintaohjelman nimellä Yhdenvertainen Suomi. Siinä THL:n kädenjälki näkyy muun muassa ohjelmakohdassa, jossa päätettiin lisätä opettajien ja muun kouluhenkilökunnan osaamista antirasistisesta kasvatustyöstä. Siihen THL osallistui Castanedan mukaan vahvasti, samoin syrjintään liittyvän tutkimustiedon tuottamiseen.

THL:ssä toimii yhdenvertaisuusyksikkö, jossa työskentelee noin sata henkilöä. Castanedan johtamassa maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimissä on töissä parikymmentä henkilöä. Siellä on erityisesti rasismiin liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja vaikuttamisosaamista, ja toisesta hieman pienemmästä THL:n tiimistä löytyy vastaavaa erityisosaamista sukupuolten tasa-arvosta.