Sotatieteiden tohtori, kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnéll katsoo, että Wagner-joukkojen sotilaallinen kapina on vasta alkusoittoa.

”Palatsivallankaappaus Kremlissä ei ole ollut näin lähellä kolmeen vuosikymmeneen, ja sillä voi olla järisyttäviä vaikutuksia niin Suomelle, Euroopalle kuin koko maailmallekin”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Limnéllin mukaan lauantainen näytös Venäjällä oli tähänastinen huipentuma Venäjän sotilasjohdon ja Wagner-palkkasotilasarmeijan välisessä kiistassa. Hän korostaa, että tilanne on edelleen osittain sekava.

”Vladimir Putin on johtanut Venäjää itsevaltaisesti koko 2000-luvun. Hänen vahtivuoronsa vaihtumisen on kuitenkin viime vuosina arveltu lähestyvän kiihtyvään tahtiin. Nyt nähtävä sisäinen valtataistelu ei Putinin positiota ainakaan paranna.”

Jos hämmennys jatkuu, sillä on Limnéllin mukaan maailmanlaajuisia vaikutuksia, jotka tuntuisivat Suomessa kolmella eri tavalla.

”Ensinnäkin kaikenlainen epävakaus Euroopassa vaikuttaa Suomeen eri tavalla nyt, kun olemme Nato-maa. Jäsenyys velvoittaa, mutta myös turvaa. Olemme nyt turvatakuiden piirissä sekä suunnittelemassa yhteistä puolustusta. Tiedonjako ja kommunikaatio kumppanimaiden välillä on sitä tärkeämpää, mitä enemmän tutkassa on turbulenssia”, hän sanoo.

Toiseksi Limnéll korostaa, että kansainvälisten voimasuhteiden muutoksella olisi merkitystä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erityisesti Euroopan unionissa.

“Kaikkein kyynisimmissä arvioissa Venäjän epävakaus johtaisi tilanteeseen, jossa vuoden 2015 pakolaiskriisi näyttäisi enintään kenraaliharjoitukselta. Tämä aloittaisi jälleen keskustelun EU:n taakanjaosta. Jo nyt pöydällä ovat kysymykset Ukrainan jälleenrakennusrahastosta sekä Yhdysvaltojen tulevan kumppanuuden laadusta, mikäli presidentti Atlantin takana vaihtuu.”

Kolmantena ja Suomen kannalta kenties problemaattisimpana olisi Limnéllin mukaan tilanne, jossa valta Kremlissä vaihtuisi, mutta sillä ei olisi mandaattia tai legitimiteettiä. Kyse olisi siitä, että keskenään riitelevät valtablokit eivät pääsisi yhteisymmärrykseen ”uudesta tsaarista”.

“Tällöin olisi hyvin hankala ylläpitää diplomaattisia suhteita rajanaapuriin, kun epäselvää olisi muun muassa kuka ylipäätään olisi sopimuskumppani – tai kuka kantaa juridisesti vastuun, kun asiat eivät menekään kuten sovittua.”

”Venäjä on edennyt tilanteeseen, jossa laillisuus ratkeaa voitollisen armeijan asein”

Pitkän linjan diplomaatti, historioitsija Jukka Seppinen puolestaan sanoo, että oleellinen kysymys juuri nyt on se, onko Kremlin ohjaus Wagneriin kerta kaikkiaan katkennut.

”Putin himoitsee Neuvostoliiton menneen aseman palauttamisesta aktiivisella sotapolitiikalla. Yritys Ukrainassa näyttää kuitenkin epäonnistuneen täysin. Venäjältä itseltään noussut vastareaktio on kyseenalaistanut Putinin vallan. Ukraina ja Wagnerin joukot voivat sotia samaa vihollista vastaan. Olisiko Wagnerilla vielä reservejä? Näin kerrotaan. Mitä tulee laillisuuteen, Venäjä on edennyt tilanteeseen, jossa laillisuus ratkeaa voitollisen armeijan asein”, hän kirjoittaa omassa Puheenvuoron blogissaan.

Seppinen muistuttaa, että valtataistelujen historia on kiinteä osa Venäjän historiaa.

“Venäjän sisäinen valtataistelu eli interregnum on asia, joka on syytä ottaa erittäin vakavasti. Sillä on aina ollut vaikutuksia Suomelle ja hyvin monelle valtiolle lännessä ja kautta koko maailman. On lähellä, että Wagnerin toimintamallin jyrkän Putin-vastaisen muutoksen vuoksi olisi syytä julistaa Venäjällä alkaneen interregnumin vaihe. Asia selvinnee pikapuoliin.”