Eduskunnassa keskusteltiin loppuviikosta alkoholin etämyynnistä vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykosken lakialoitteen pohjalta. Idea pienpanimoiden etämyynnin sallimisesta korona-ajan tukitoimenpiteenä torpattiin jo kertaalleen hallituksessa kesällä, mutta nyt Myllykosken aloite eteni käsittelyyn 110 kansanedustajan tuella.

Suomalaiset pienpanimot ovat tällä hetkellä erikoisessa tilanteessa. Etämyynti Suomen sisällä ei ole nykyisen alkoholilain silmissä sallittua, mutta myynti ulkomailta Suomeen on mahdollista. Tämä on johtanut siihen, että osa toimijoista myy tuotteitaan kierrättämällä ne esimerkiksi Viron kautta. Näin tekee myös Pyynikin Käsityöläispanimo. Sen perustaja Tuomas Pere kertoo, että käsityöläisolutta valmistama pienpanimo on jo viitisen vuotta laivannut tuotteitaan Viroon yhteistyökumppanille verkkokauppaan. Yhteistyökumppani on sitten toimittanut ne takaisin Suomeen asiakkaille.

”Eihän tällaisessa ole järjen hiventä. Toiminta ei ole taloudellisesti meille merkittävää. Teemme sitä sen vuoksi, että haluamme nostaa tilanteen esiin hei haloo -ajatuksella”, Pere kertoo.

Myös myynti Suomesta vain ulkomaisille asiakkaille on käytännön tasolla tahmeaa. Jotta voisi myydä ulkomaille, on rekisteröidyttävä maahan verovelvolliseksi eli hankittava veroedustaja tai perustettava sinne oma yhtiö. Sen lisäksi maahan on annettava verovakuus, jossa arvioidaan, kuinka paljon maahan on tarkoitus alkoholia myydä. Suomeen yhtiön on maksettava toimituksista juomapakkausveroa ja valmisteveroa. Kauppalehti kertoi elokuussa, että 300 euron kaupasta panimo voi joutua maksamaan ensin Suomeen peräti 600 euroa veroina.

Perekin toteaa, että etämyynnistä toisen maan kautta syntyy paljon byrokraattista kuormaa yhtiölle. Jokaisesta yksittäisestä tilauksesta on tehtävä erillinen ilmoitus Suomen viranomaisille.

”Mielestäni olisi helppo neljännesvuosittain ilmoittaa tilaukset ja kerätä niistä verot. Byrokratia on ihan järkyttävää. Tuntuu, että hankaloitetaan tätäkin hommaa tahallaan.”

Pere katsoo, että kansanedustaja Jari Myllykosken laajan puoluerajat ylittävän kannatuksen saaneen lakialoitteen menestys mittaa nyt suomalaista demokratiaa.

”Olen iloinen, että tämä järkyttävä epäkohta on tuotu esiin”, Pere sanoo.

Myllykosken huhtikuussa laatima lakialoite ehdittiin käsitellä vasta nyt, sillä koronakriisi lykkäsi kansanedustajien aloitteiden käsittelyä. Nyt aloite etenee sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn.

Pienpanimoliitolta korjaussarja

Pienpanimoliitto haluaisi vapauttaa etämyyntiä koronapandemian tähden, sillä monet pienpanimot ovat riippuvaisia tuotteidensa ravintola- ja tapahtumamyynnistä. Liitto on laatinut marraskuussa jo uuden ehdotuksensa korjauksista alkoholilainsäädäntöön.

Liitto kritisoi, että etämyynnin kieltäminen suomalaisilta pienpanimoilta vääristää kilpailuasetelmaa kotimaan toimijoiden ja Suomen rajojen ulkopuolelle sijoittautuneiden alkoholijuomien valmistajien välillä, sillä ulkomaiset toimivat kykenevät myymään alkoholijuomia suomalaisille kuluttajille etämyyntinä. Nykyinen Suomen alkoholilaki katsoo, että alkoholijuomien vähittäismyyntiä saa harjoittaa vain luovuttamalla niitä asiakkaalle hyväksytyssä vähittäismyyntipaikassa.

”Suomalaisilta toimijoilta kielletään etämyynti, Euroopassa se on sallittua. Se tarkoittaa, että ulkomailta tulee etämyyntiä”, toteaa liiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Mäkelä.

Liitto ehdottaa, että etämyynti sallittaisiin väliaikaisesti kahdeksi vuodeksi sellaisille panimoille, joilla on käsityöläisoluen vähittäismyyntilupa ja jotka valmistavat vuositasolla enintään 15 000 000 litraa juomia.

”Pystyisimme tekemään etämyyntiä niin, että alkoholitoimitukset toimitettaisiin oikeiden kellonaikarajoitusten rajoissa ja tarkistetaan henkilöpaperit toimitusta luovuttaessa”, sanoo pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Mäkelä.

Ehdotuksen mukaan pienpanimo voisi toimittaa tuotteet asiakkaan kotiin verkkokaupasta joko itse tai alihankkijan avulla. Myyjän vastuulla olisi, että etämyynti noudattaisi alkoholilain säädöksiä. Etämyyjä olisi siis esimerkiksi velvollinen varmistamaan, että tuotteita toimitettaisiin asiakkaille vain kello 9-21 ja että asiakas todistaisi ikänsä saadessaan tuotteet.

Korona on kolhaissut pienpanimoita

Koronavuosi on ollut pienpanimoille taloudellisesti haastava, kun ravintolamyynti on sakannut ja tapahtumat kuivuneet kasaan. Pienpanimoliiton Mäkelä kertoo, että kevään koronatilanne näytti osaltaan myös pienpanimoiden haavoittuvuuden kauppojen tilauspäätöksille.

”Kauppojen keskusliikkeet eivät tilanneet pienpanimotuotteita vedoten huoltovarmuuteen. Monelle pienpanimolle ei tullut tilauksia siltä sektorilta”, hän kertoo.

Konkurssiaaltoa pienpanimoiden keskuudessa ei ole kuitenkaan nähty. Poikkeussääntely konkurssilainsäädännössä on yhä voimassa. Pienpanimoliiton Mäkelän uskoo, että ensi vuoden alku tulee olemaan monille toimijoille vaikea.

”Tiukin aika on edessä tammi-maaliskuussa kun tulee vuosisyklin hiljaisin aika. Kesällä on kassat käytännössä syöty monissa tapauksissa.”

Pyynikin Käsityöläispanimo oli odottanut kuluvasta vuodesta ennätyksellistä myyntivuotta. Kasvu on Peren mukaan jatkunut, mutta korona syö osansa

Tavoitteena oli ennen koronakriisiä yltää tänä vuonna 7,1 miljoonan myyntiin, kun viime vuonna yhtiön alkoholiverollinen myynti oli 5 miljoonaa euroa.

5,3 miljoonaa myynti lokakuun loppuun mennessä 2020, myyntibudjetti lokakuun loppuun 6,2 miljoonaa euroa. Tavoite oli 7,1 miljoonaa euroa. Lokakuun loppuun mennessä myyntiä on tänä vuonna kertynyt 5,1 miljoonaa, kun alkuperäinen tavoite olisi vaatinut 6,2 miljoonan vauhtia.

”Koronan takia meillä myyntejä on jäänyt toteutumatta noin miljoonan euron edestä”, Pere arvioi.