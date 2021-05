Jan Vapaavuori (kok) on viime töikseen suututtanut joukon Helsingin kaupunginvaltuutettuja. Hänen seuraajansa selviää kuntavaalien jälkeen. Kuntavaalit käydään 13. kesäkuuta.

Helsingin valtuutetut jatkavat pormestari Jan Vapaavuoren (kok) kritisointia koulutusrahojen panttaamisesta ja vaativat tätä tuomaan koulujen lisärahoituksesta esityksen kaupunginhallitukselle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lautakunta esitti yli kuukausi sitten 17,5 miljoonan euron koronakorvausta. Myös kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta on esittänyt 3,5 miljoonan euron lisärahoitusta koronasta aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Päätös pitää kuitenkin siunata kaupunginhallituksessa ja sen jälkeen vielä valtuustossa.

Puolueiden budjettisopuun kirjattiin viime marraskuussa, että koronasta aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnissa ja tarvittaessa lautakunnat esittävät ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus valtuustolle. Vapaavuori on ollut epävarma, riittääkö aika esityksen käsittelyyn tuomiseen ennen kesätaukoa.

Sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kaupunginvaltuutetut syyttävät Vapaavuorta siitä, että tämä viivyttelee päätöstä koulujen lisärahoituksen myöntämisestä. Kritiikkiä on esittänyt Eveliina Heinäluoma (sd), jonka mukaan ”pormestari on istunut asian päällä jo kuukauden” sekä muun muassa Mari Holopainen (vihr) ja Paavo Arhinmäki (vas).

”Oli pormestari Vapaavuori mitä mieltä tahansa siitä, tarvitsevatko lapset ja nuoret lisää rahoitusta kouluihin, kuuluu noudattaa enemmistön päätöksiä. Mikä lopetus kaudelle. Euroopastakin löytyy ihan riittävästi varoittavia esimerkkejä demokratian heikentämisestä”, Holopainen harmittelee Twitterissä.

Arhinmäki muistuttaa, että Helsingin isoista asioista päättävät valtuutetut, eivät viranhaltijat.

”Tämä on käsittämätön tilanne. Valtuusto haluaa perua koulutusleikkauksia, mutta niitä saattaa silti tulla, koska pormestari jarruttaa”, Arhinmäki tviittaa.

”Tilanne on aivan absurdi”

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) huomauttaa, että koulutuksen lisäresurssien lisäksi päätöstä odottavat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittämät korona-avustukset kulttuuri- ja liikuntatoimijoille.

”En ymmärrä mihin jarrutuksella pyritään. Tilanne on aivan absurdi. Itse kunnioittaisin pormestarina valtuuston tahtoa”, sdp:n pormestariehdokas Razmyar tviittaa.

Sdp:n Pilvi Torsti kritisoi Helsingin johtamismallia, joka keskittää valtaa.

”Nyt näemme karmealla tavalla, mitä vallan keskittäminen tarkoittaa. Pormestari Vapaavuori pitää pankkivankina 17,5 miljoonan koulurahoja”, Torsti tviittaa.

”Nyt syntynyt tilanne on mahdollinen, koska kansliapäälliköllä ja pormestarilla on yksinään esittelyoikeus kaupunginhallituksessa. Kansliapäällikkö esittelee kaiken. Pormestari voi halutessaan ottaa omaan esittelyyn osan asioita kuten nyt talousarvion.”

Hän kysyy, missä vaiheessa pormestarin toiminta rikkoo hallintosääntöä kirjaimellisesti.

”Helsingin perinteinen vahvuus eli yhteistyön henki on jo rikottu ja uusi pormestari ja valtuusto saa aloittaa sen korjaamisesta”, Torsti toteaa.

Vapaavuori kommentoi nyt jupakkaa Twitterissä.

”Helsingissä on iso joukko virkavastuulla toimivia virkamiehiä ja toisaalta vaalikampanjaa käyviä poliitikkoja. Ajankohtaisessa koulukeskustelussa on tärkeää ymmärtää, että koko ylin virkajohto on kanssani samoilla linjoilla. Hyvä hallinto ei voi olla kauppatavaraa!” Vapaavuori tviittaa.

Apulaispormestari Razmyarin mukaan väite ei pidä paikkaansa.

”Ensinnäkään, se ei pidä paikkaansa, että tätä rahoitusta vastustettaisiin virkakunnassa. Toimialoilla todella tarvitaan näitä rahoja. Toiseksi, kaupungin ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto. Sen yli käveleminen on demokratian halveksuntaa”, Razmyar tviittaa.

”Viime töikseen pormestari Vapaavuori haluaa viedä valtuustolta mahdollisuuden päättää, piiloutuen viranhaltijoiden selän taakse”, syyttää puolestaan Arhinmäki.

Kuppi nurin jo omiltakin

Vapaavuoren toiminta näyttää herättävän närää myös Vapaavuoren puolueessa kokoomuksessa. Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (kok) puhui viikonloppuna Facebook-ryhmässään suorin sanoin.

”Olen oikein todella pahoillani ja suorastaan raivoissani siitä, että tämä kestää näin kauan. Tämä saadaan kuitenkin varsin nopeastikin esityslistalle, kun vaan ryhdytään toimiin”, Pakarinen kommentoi ja totesi, että Vapaavuori ei ole asiaa kokoomusryhmältä kysellyt.

Hän uskoo, että kuluvalla viikolla asia olisi esityslistalla.

Nyt Pakarinen kommentoi Kuntalehdelle, että pitää viivyttelyä asiassa tarpeettomana, eikä tiedä, miksi aikaa on kulunut niin pitkään.

”Mutta kun tiedetään, että asialla on kiire, kuka tahansa asian kanssa on askaroinut, mielestäni tätä olisi voinut kiireellisesti käsitellä”, Pakarinen sanoo lehdelle.

Koulujen on päästävä tekemään esimerkiksi opettajien rekrytointeja, ja Pakarisen mukaan päätöksiä on tehtävä valtuustossa viimeistään viikon päästä 2. kesäkuuta. Kaupunginhallituksen kokoukseen asia olisi tuotava ensi maanantaina.

Myös kaupunginvaltuutettu, johtaja Laura Rissanen Sivistystyönantajista kommentoi tilannetta kitkerästi.

”Ketuttaa tällainen vetkuttelu”, Rissanen tviittasi viime viikolla.