Kuluttajaliitto vaatii, että sähkönsiirtoyritysten kohtuuttomat voitot tulee palauttaa kuluttajille. Liiton mukaan tulee pikaisesti myös selvittää, voiko yritysten kohtuullista tuottoa tarkastella uudelleen edellisen valvontakauden osalta todellisten kulujen valossa.

Kuluttajaliitto viittaa Ylen selvitykseen, joka ”toi päivänvaloon energiansiirron rumia epäkohtia, joissa kuluttaja on joutunut maksumieheksi”. Sähkön siirtohintojen viime vuosina kiihtynyttä nousua on perusteltu huoltovarmuuden kasvattamisen aiheuttamalla lisäinvestointien tarpeella. Ylen selvitys paljastaa kuitenkin, että myrskyjen varalta tehtävät investoinnit selittävät vain murto-osan viime vuosina nähdyistä siirtohintojen korotuksista.

”Energiaviraston tehtävänä on valvoa sähkönsiirron hinnoittelun luonnollisia monopoleja. Viraston työn tulos ei tällä hetkellä näytä kuluttajan näkökulmasta todellakaan vakuuttavalta”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell tiedotteessa ja vaatii:

”Kohtuuttomat voitot perityistä sähkönsiirtomaksuista tulee hyvittää kuluttajille tavalla tai toisella seuraavalla valvontakaudella.”

Kuluttajaliitto on myös erityisen huolissaan siitä, että valvontakauden aikana toiselle jakelualueelle muuttanut kuluttaja ei tule hyötymään valvontajakson jälkeisistä maksujen hyvityksistä. Myös tämä epäkohta tulee liiton mielestä korjata.

Hallituksen esitys sähkön siirtohintojen nousua hillitsevistä toimista tullee eduskunnan käsittelyyn muutaman viikon kuluttua. Kuluttajaliitto odottaa, että nyt valmisteltavana olevassa laissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös sähkönsiirron sallittuun tuottoon liittyvät epäkohdat sekä hintojen jatkuva ja kohtuuton kasvu.

”Kuinka suuret voitot sallimme luonnollisille monopoleille, joiden tuotteista kuluttaja ei käytännössä voi kieltäytyä?” pääsihteeri Beurling-Pomoell kysyy.

Näin Energiavirasto vastasi

Energiavirasto vastasi lyhyesti kuumentuneessa keskustelussa esitettyihin väitteisiin ja viittasi toukokuussa julkaisemaansa tiedotteeseen valvonnasta.

Virasto muistuttaa, että 2010-luvun alun myrskyjen aiheuttamat laajat ja pitkäkestoiset sähkönjakelun häiriöt herättivät sähkönkäyttäjät ja yhteiskunnan vaatimaan nopeita ja tehokkaita toimia sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi.

”Tämän pohjalta sähkömarkkinalakiin lisättiin toimitusvarmuustavoitteet, joiden toteuttaminen edellyttää sähkön jakeluverkkoyhtiöiden merkittäviä investointeja. Energiaviraston valvontamenetelmiin tekemät muutokset ovat pyrkineet vastaamaan juuri tähän, eli mahdollistamaan lainsäädännön mukaisten tavoitteiden toteuttamisen”, Energiavirasto toteaa tiedotteessaan.

Energiaviraston mukaan ”valvontamenetelmien muutokset ovat siis luonnollisesti mahdollistaneet myös sähkönjakelun hinnankorotukset”.

”Tämän tavoitteena on kuitenkin ollut ainoastaan se, että sähkön jakeluverkkoyhtiöiden on mahdollista saada tulorahoitusta toteuttaakseen toimitusvarmuusinvestoinnit asianmukaisesti. Energiavirasto seuraa, miten verkkoyhtiöt käyttävät keräämäänsä liikevaihtoa ja seuraa myös yhtiöiden voitonjakoa. Esimerkiksi osinkojen kehitys on ollut kuluvalla valvontajaksolla maltillista suhteessa yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuun.”

Energiavirasto teki nykyisten valvontamenetelmien muutokset laajojen asiantuntija-arvioiden ja sidosryhmäkuulemisten pohjalta. Virasto kuuli menetelmiä kehittäessään myös asiakkaiden edustajia muun muassa lausuntojen ja kuulemistilaisuuksien pohjalta vuosien 2014 ja 2015 aikana.

”Asiakasnäkökulma tullaan jatkossakin ottamaan tarkkaan huomioon valvontamenetelmien kehittämisessä.”

Hallitus on lähiaikoina antamassa eduskunnalle esityksen sähkömarkkinalain muuttamisesta, ja Energiavirasto valmistautuu ottamaan valvontamenetelmät tarkasteltavakseen heti lain voimaan tulon jälkeen.

Energiateollisuus: Hinnankorotuksia käytetään investointeihin

Energiateollisuus puolestaan huomauttaa, että sähkökatkojen määrä ja kesto ovat laskeneet jyrkästi kymmenessä vuodessa. Kun Tapani-myrsky katkoi sähköt yli puolelta miljoonalta kotitaloudelta jouluna 2011, viime kuussa riehunut Aila-myrsky vei sähköt enimmillään 100 000 kotitaloudelta, vaikka se oli Energiateollisuuden mukaan alueellisesti paljon Tapani-myrksyä laajempi.

”Tämä on selvä osoitus siitä, että investoinnit ovat kannattaneet ja hyödyttäneet asiakkaita”, Energiateollisuus ry:n energiaverkoista vastaava johtaja Kenneth Hänninen toteaa tiedotteessa ja huomauttaa, että sähkön käyttö lisääntyy koko ajan, koska se on tärkein tapa torjua ilmastonmuutosta.

Vuonna 2013 hyväksytty laki edellytti verkkopalveluyhtiöiltä sähkön toimitusvarmuuden parantamista maakaapeloinnein ja muin toimenpitein. Lain seurauksena verkkoyhtiöt ovat Energiateollisuuden mukaan investoineet toimitusvarmuuden parantamiseen jopa lähes miljardin vuodessa tuloksellisesti, kun vuosien 2011–2018 välillä sähkökatkojen määrä on laskenut noin puoleen ja keskimääräinen keskeytysaika alle kolmannekseen lähtötasosta.

”Viimeaikaisista uutisista on saattanut syntyä virheellinen käsitys siitä, että verkkopalvelun hinnankorotuksia ei käytetä investointeihin”

"Todellisuudessa yhtiöt investoivat kolmanneksen liikevaihdostaan joka vuosi siihen, että verkot ovat paremmassa kunnossa ja toimitusvarmuus kohenee entisestään.”

Yhtiöt investoivat maakaapeleiden lisäksi myös muihin toimitusvarmuutta parantaviin kohteisiin. Lähes miljardin vuosittaiset investoinnit ovat noin 15 prosenttia koko suomalaisen teollisuuden investoinneista.

”Toimitusvarmuuden parantaminen näkyy verkkopalvelumaksussa, mutta kotitaloudet saavat vastineeksi varmaa sähköä”, Hänninen toteaa.

Päivitetty klo 12.15 Energiateollisuuden kannalla.