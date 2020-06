Hallitus keskustelee tänään maanantaina siitä, luovutaanko valmiuslaista. Laki otettiin käyttöön 17. maaliskuuta. Valmiuslain pykälistä on tällä hetkellä käytössä viisi, joilla pääasiassa turvataan terveydenhuollon kantokykyä. Niillä on vaikutusta esimerkiksi terveydenhoitohenkilöstön työjärjestelyihin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi ennen neuvottelujen alkua, että tänään on luvassa konkreettisia päätöksiä. Samalla hän korosti, että valmiuslailla tulee olla sekä välttämättömyyden että oikeasuhtaisuuden peruste. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan olemassa selkeitä pykäliä tai säädöksiä siitä, miten poikkeusolot päätetään.

”Itse kuitenkin ajattelen, että jos yhtäkään valmiuslain pykälää ei ole enää käytössä, myös poikkeusolot päättyvät siihen”, Marin totesi.

Kiinassa todettiin tänään 49 uutta koronavirustartuntaa, joista 36 todettiin pääkaupunki Pekingissä. Tartunnat ovat herättäneet pelkoa mahdollisesta toisesta aallosta. Marinin mukaan hallitus seuraa tarkasti muun maailman tilannetta, koska kyse on globaalista pandemiasta.

”Päätös valmiuslaista ja poikkeusolojen päättämisestä tehdään kuitenkin tänään Suomen tilanteen perusteella.”

”Poikkeusoloissa ollaan vain niin pitkään kuin on välttämätöntä. Varmuuden vuoksi ei tälläista lainsäädäntöä pidetä voimassa”, painotti myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ennen kokouksen alkua.

Ohisalon mukaan Suomi on kyennyt saamaan tautia hyvin kevään aikana kuriin.

”Suomi on lisännyt kevään aikana myös tehohoitokapasiteettia ja suojavarusteiden määrää, joten mahdolliseen toiseen aaltoon on varauduttu.”

Myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) korosti, että Suomen tilanne on tällä hyvä, mitä tulee epidemian kurissa pitämiseen. Kotimaassa on tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 26 ihmistä, joista tehohoidossa on yksi.

”Oloni on huojentunut siitä, että tilanne on näinkin hyvä Suomessa. Ajattelin aamulla herätessäni, että toista se oli kolme kuukautta sitten.”

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antavat tänään hallitukselle arvionsa epidemiatilanteesta.

”Katsomme, mitä viranomaiset tilanteesta sanovat ja teemme päätöksen sen perusteella. Virus on olemassa, ja sitä löytyy edelleen myös Suomesta. Tärkeintä on, että ei tehdä päätöksiä, jotka myötävaikuttaisivat siihen, että saisimme maahan raskaan toisen aallon”, Henriksson toteaa.

Valmiuslain lisäksi hallituksen pöydällä ovat yleisötilaisuuksien rajoitukset elokuussa sekä hoivakotien vierailurajoitukset.

Neuvottelut Säätytalolla alkoivat kello 10.