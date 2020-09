Hallituspuolue vihreiden puoluekokous linjasi viikonloppuna haluavansa laajan selvityksen kannabislainsäädännön uudistamisesta Suomessa. Selvitys tarkastelisi ”myös laillistamisesta muissa maissa saatuja kokemuksia”, vaikka puolue ei asettunut kannattamaan kannabiksen myynnin laillistamista.

Vihreät tavoittelisi ”ensi askelina” kannabiksen käytön, pienten määrien hallussapidon sekä omaan käyttöön kasvatuksen rangaistavuudesta luopumista. Puolue haluaa siirtyä päihdepolitiikassa rangaistuksista haittojen vähentämiseen, ”koska nykyinen huumausainepolitiikka ei ole onnistunut vähentämään kannabiksen haittoja”.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi suhtautuu kriittisesti huumelainsäädännön keventämiseen. Kilpi toimi ennen kansanedustajaksi siirtymistään vanhempana konstaapelina Itä-Suomen poliisilaitoksella, jossa hän työskenteli 20 vuotta.

”Kyllähän poliisissa nähdään äärimmäisen vahvan, painavan kokemuksen kautta, mihin se [sallivampi linja] johtaa ja minkälaisia ongelmia siinä on”, Kilpi sanoo.

Kilven mukaan huumeidenkäyttö on normalisoitunut siinä määrin, että ”kymmenvuotiaiden pilvenpoltteluringit” ovat arkea.

”Mutta tänä päivänä se on sellaista, että kun paikalle tulee aikuinen kysymään, mitä touhuatte, he eivät pidä sitä oikein minään. Ennen juostiin kuitenkin karkuun ja ymmärrettiin, että ollaan tekemässä jotain väärää”, Kilpi sanoo.

Kilven mukaan vahva syy käytön yleistymiselle on se, että huumausaineiden hankinta on anonyymien verkkojen myötä helpottunut merkittävästi. Hän uskoo, että tähän tilanteeseen sallivampi huumepolitiikka olisi väärä viesti.

”Jos teemme niin merkittävän asennemuutoksen kannabiksen sallivuuden suhteen, millaisen viestin me lähetämme lapsille ja nuorille? On täysin selvä asia, että käyttämisen kynnys lapsilla ja nuorilla on historiallisen alhainen nytkin, mitä se olisi tällaisen muutoksen jälkeen?” Kilpi kysyy.

Juttu jatkuu videon alla.

Vihreät uskoo, että rangaistavuudesta luopuminen vähentää huumausaineisiin liittyviä ongelmia, koska käyttäjät uskaltavat hakeutua hoitoon rangaistuksia pelkäämättä. Kilpi katsoo, että ”taikasanaan” nimeltä hoito liittyy merkittäviä ongelmia.

”Jos jonkun nimeen vannoo, niin pitää ymmärtää mitä vannoo. Onko meillä edes olemassa sellaista hoitojärjestelmää, mitä tämä tulisi vaatimaan? Kuopiossa katkohoidossa on 12 paikkaa, joista kaksi on varattu huumausaineiden käyttäjille”, Kilpi havainnollistaa.

”Ongelmana on myös se, että suurin osa käyttäjistä ei halua hoitoa. Ongelmakäyttäjät ovat hyvin usein sairaudentunnottomia ja satunnaiskäyttäjissä selvästi suurin osa ei koe käyttöään ongelmaksi, varsinkaan siinä mittakaavassa, että he kokisivat tarvitsevansa hoitoa. Käytäntö osoittaa myös vahvasti, että jos ongelmaisella ei ole omaa tahtoa päästä eroon ongelmastaan, mikään hoitomuoto ei sitä myöskään väkisin tee.”

Kilpi kehittäisi ennemmin hoitojärjestelmää nykyisten lakien puitteissa niin, että hoitoon hakeutuminen ei aiheuttaisi ongelmia. Hän huomauttaa, että tietynlainen ”depenalisointi” on käytössä nykyisinkin, sillä huumausaineen käyttörikoksesta kiinni jäävälle on tarjottava hoitomahdollisuutta, ja jos tämä suostuu hoitoon, ei teosta rangaista. Hoitoonohjaus kuitenkin toimii nykyisellään huonosti, THL on kertonut.

Kilven mielestä on kaikesta huolimatta hyvä, jos selvitys päätetään tehdä. Kuten vihreät, hän katsoo, että tutkimustietoa etenkin laillistamisen vaikutuksista on vielä liian vähän.

