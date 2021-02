Hallitus neuvotteli hybridistrategian toimintasuunnitelman muutoksista ja rokotustodistuksen valmistelusta tiistaina.

Hallitus sai Säätytalon neuvottelussaan katsauksen valmistellakseen hybridistrategian toimintasuunnitelman uuden päivityksen. Toimintasuunnitelmaa päivitetään, koska tartuntatautilain uudet toimivaltuudet edellyttävät aiempaa yksityiskohtaisempaa ohjeistusta. Hallitus linjaa päivityksistä myöhemmin.

Hallitus sai tiistaina myös selvityksen sähköisen rokotustodistuksen valmistelun vaiheesta. Rokotustodistus toteutetaan Omakanta-palveluun.

Rokotustodistus voisi olla esimerkiksi puhelimella näytettävä viivakoodi tai QR-koodi, ja sen voisi myös tulostaa paperille. Sähköisen rokotetodistuksen alustava kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Sähköinen rokotustodistus pyritään saamaan valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä.

Melko vakaa koronatilanne

Hallitus sai myös epidemiologisen tilannekatsauksen. Arvioiden mukaan tilanne Suomessa on tällä hetkellä kaksijakoinen, ja alueelliset tilanteet vaihtelevat nopeasti eri suuntiin. Epidemian hillinnässä on monilla paikkakunnilla onnistuttu hyvin, ja tilanne on tapausmäärien ja ilmaantuvuuden suhteen valtakunnallisesti melko vakaa.

”Useilla paikkakunnilla on kuitenkin raportoitu myös joukkoaltistumisia, joista on käynnistynyt laajoja tartuntaketjuja. Tilanteen äkillinen heikentyminen koko maassa on edelleen mahdollista, etenkin kun virusmuunnosten väestöleviämisen uhka on merkittävä. Vaikka tilanne ei ole ohi ja on varauduttava rajoitteiden kiristämiseen tarvittaessa, on samaan aikaan jo avattava näkymää vaiheittaiseen epidemiasta ulospääsyyn ja yhteiskunnan mahdollisimman turvalliseen avaamiseen”, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.

Kiuru: Ravintolarajoituksia pohditaan

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi Säätytalon portailla tiistaina, että hallitus pohtii ravintolarajoitusten tiukentamista. Kommentit välitti muun muassa Yle.

Kiurun mukaan rajoituksia käsitellään torstaina sosiaali- ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä. Hänen mukaansa tartuntatautilain muutokset antavat uusia mahdollisuuksia, jos tautitilanne pahenee.

”Meillä on mahdollisuus tehdä myöskin uusia rajoitustoimia tautitilanteen ja epidemian hallitsemiseksi ja siinä tilanteessa on paikallaan myös arvioida, kuinka paljon ravitsemusliikkeiden osalta on näitä rajoitustoimia tehtävä, jotta tavoitteisiin päästään”, Kiuru sanoi Säätytalolla.

Kiuru totesi odottavansa esitystä pakkotesteistä rajoilla eduskuntaan perjantaina, ”jos vain suinkin virkakunta pystyy”, vaikka vielä pientä tarkennettavaa löytyy. Kiurulta kysyttiin voisiko pilkku tulla ravintoloissa jatkossa jo kello 18.

”Eiköhän lähtökohta ole se, että jos yhteiskunnassa tautitilanne pahenee ja tason kaksi toimet saattavat olla edessä, siinä tilanteessa myöskin ravitsemisliikkeiden osalta on pohdittava sääntelyä. Tätä kautta olemme valmistautuneet hyvissä ajoin siihen, että aikuisten kontaktien vähentämiseksi meidän on yhteiskunnassa tehtävä vielä enemmän ja sitten vasta voidaan kysyä lapsilta ja nuorilta heidän kontaktiensa vähentämistä ja tällä ohjeistuksella olemme valmistelua tehneet”, Kiuru totesi.

Kiurun mukaan viime aikoina on nähty tasaista kasvua Suomen tautitilanteessa.

”Kyllä me palaamme takaisin niihin hetkiin, jossa epidemian hallinnan näkökulmasta numerot alkavat koitua liian suuriksi.”

Iltalehden mukaan hallitus aikoo ottaa epidemian tasolla kaksi käyttöön tiukemmat ravintoloiden rajoitustoimet kuin aiemmin on linjattu. Iltalehden tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö haluaisi ravintolat kiinni jo alkuillasta ja hallitus neuvottelee tänään siitä, mitä alkuilta tarkemmin tarkoittaa. Lehden mukaan hallitus pohtii, että ravintolat suljettaisiin joko kello 18, 19 tai 20.

Hallituksessa pelätään Iltalehden mukaan, että raja epidemian tasolle kaksi rikkoutuu jo aivan lähiaikoina.