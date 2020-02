Koronavirusepidemia voi levitä jopa kahteen kolmannekseen maailman väestöstä jos sitä ei onnistuta hallitsemaan, varoittaa Hongkongin johtava epidemiologi, professori Gabriel Leung. Hänen viestistään kertoo brittilehti The Guardian.

Aiemmin Maailman terveysjärjestö WHO tiedotti, että tuoreet koronavirustartunnat ihmisillä, jotka eivät ole koskaan käyneet Kiinassa, saattavat olla vain jäävuoren huippu. Gabriel Leung johtaa Hongkongin yliopiston kansanterveyden osastoa ja hänen mukaansa olennaista on nyt selvittää, kuinka suuri ja minkä muotoinen tuo vuorenhuippu on – eli kuinka tehokkaasti tauti leviää Kiinan ulkopuolella.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että jokainen koronavirustartunnan saanut siirtää taudin noin 2,5 ihmiselle. Tästä saadaan Guardianin mukaan Leungin esittämä uhka-arvio taudin leviämisestä jopa 60-80 prosenttiin ihmiskunnasta.

”60 prosenttia maailman väestöstä on hirmuisen iso määrä”, Leung sanoo Guardianille.

”Tarttuuko tauti 60–80 prosenttiin maailman väestöstä? Ehkä ei. Ehkä se tapahtuu aalloissa – tauti voi lieventää tappavuuttaan, koska sille ei ole eduksi jos se tappaa kaikki tieltään. Silloin virus kuolee itsekin”, Leung pohtii asiantuntijoiden parhaillaan kiivaasti selvittämää kysymystä.

Uutta koronavirusta ei pidetä erityisen tappavana tautina. Kuitenkin, vaikka kuolleisuusaste olisi vain yksi prosentti, mitä Leung pitää mahdollisena, olisi kuolonuhrien määrä globaalisti kaikkiaan valtava.

Leung aikoi korostaa WHO:n kokouksessa, että tärkeää on selvittää, toimivatko Kiinan käyttöön ottamat massiiviset eristystoimenpiteet. Jos toimivat, tulisi vastaavien toimien käyttöönottoa Leungin mukaan harkita muissakin maissa.

Leung varoitti jo tammikuussa, että tartuntojen määrä tulee kasvamaan eksponentiaalisesti muissakin Kiinan kaupungeissa kuin Wuhanissa. Kiinan ulkopuolellakin ”itsenäiset tartunta-aallot suurkaupungeissa” ovat todennäköisesti väistämättömiä, koska tautia tietämättään kantavat ihmiset ovat matkustaneet rajoituksetta, hän ennusti Lancet-tiedejulkaisussa.

Toistaiseksi 99 prosenttia tiedetyistä tartunnoista on Kiinassa.

”Kyse on yhden maan hätätilasta, mutta tämä on vakava uhka myös muulle maailmalle”, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi avatessaan WHO:n asiantuntijakokousta.

Virus on tappanut manner-Kiinassa jo yli tuhat ihmistä, tuoreimmat tiedot tiistailta kertovat. Uhriluku on jo selvästi suurempi kuin vuoden 2003 Sars-viruksella.

