Työ- ja elinkeinoministeriö TEM käynnistää sisäisen tarkastuksen valtion rahoitusyhtiö Business Finlandin myöntämistä koronatuista.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ilmoitti asiasta tiistaina. Sisäinen tarkastus on Lintilän mielestä kaikkien etu.

TEM:n lisäksi rahoituspäätöksiä arvioi valtiontalouden tarkastusvirasto.

LUE SEURAAVAKSI:

Myös opetusministeri Li Andersson (vas) vaati Twitterissä ”tukiin korjausliikettä, jotta ne kohdentuvat tarvitseville, eikä taitavimmille konsulttihakijoille”.

Business Finland on tiistaihin mennessä tehnyt 7 820 rahoituspäätöstä, joilla tuetaan koronakriisistä kärsivien yritysten kehittämishankkeita. Hakemuksia oli eiliseen mennessä tullut 20 566.

Julkisuudessa on ihmetelty muun muassa sitä, että rahoituksen saajien joukossa on ollut vain vähän ravintola-alan yrityksiä. Nämä kuitenkin kärsivät koronakriisistä laajasti, sillä maan hallituksen määräyksestä kahvilat ja ravintolat ovat kiinni toukokuun loppuun.

Noin 800 yritystä on saanut enimmäismäärän eli 100 000 euroa. Näiden joukossa ovat pörssiyhtiöistä terveysteknologiayhtiö Optomed, digitaalisia palveluja tarjoava ­ Gofore ja aurinkokeräimiä valmistava Savo-Solar .

Business Finlandin koronatuet Kohde: Liiketoiminnan kehitys­rahoitus häiriötilanteissa Hakemukset: 20 566 Rahoituspäätökset: 7 820 Rahoitetut projektit: 6 194 Myönnetty rahoitus: 212 476 435 euroa Tilanne 21. huhtikuuta

Enimmäismäärän saaneiden joukossa on lisäksi useita yhtiöitä, joilla vielä vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan oli yli miljoonan euron kassavarat.

Valtio on varannut Business Finlandille yhteensä 800 miljoona euroa tukeen, jolla yritykset yrittävät selviytyä koronakriisistä. Tiistaihin mennessä rahoitusta oli myönnetty 212 miljoonaa euroa.

LUE SEURAAVAKSI:

Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola vakuuttaa, että kaikki päätökset on tehty niiden kriteerien mukaan, joita rahoittajan pitää sääntöjen mukaan noudattaa.

”En pidä pahana, että tällaista sisäistä tarkastusta halutaan, mutta en koe, että meillä olisi ollut puutteita. Emme ole jakaneet rahaa oikealle ja vasemmalle. Meillä on selkeä prosessi, ja joka hakemuksella on yksi esittelijä ja yksi päätöksentekijä.”

Kopolan mukaan yhtiö auditoi omia päätöksiään säännöllisesti, eikä virheitä ole havaittu.

Lisäksi valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo muutenkin kuin vain nyt koronarahoituksen aikana Business Finlandin toimintaa.

”Näissä koronarahoitustyökaluissa rahoitusta on yksinkertaistettu, ei esimerkiksi ole vaatimusta kansainvälisyydestä.”

Business Finland on hylännyt lähes puolet hakemuksista siksi, että hakijayritys on ollut jo ennen koronakriisiä heikossa kunnossa. Kriteerien mukaan yrityksellä on pitänyt olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen epidemiaa.

”Jos yritys on ollut vaikeuksissa ennen kriisiä, emme voi myöntää rahoitusta, vaikka se olisi nyt joutunut suuriin vaikeuksiin.”

Neljännes hylkäyspäätöksistä johtuu siitä, että hakemuksen sisältö ei täytä koronarahoituksen ehtoja. Lain mukaan Business Finland voi myöntää rahaa yritysten toiminnan kehittämiseen, mutta ei esimerkiksi tappioiden kattamiseen.

Lisäksi jotkut ovat jättäneet kaksi hakemusta, mutta vain yksi voidaan hyväksyä.

Kopolan mukaan yhtiössä on käyty uudelleen läpi ne muutamat hakemukset, joista ensiksi nousi julkisuudessa eniten porua. Yritysten nimiä hän ei halua mainita.

”Meillä rahoituksesta päättävät ovat katsoneet nämä tietyt päätökset, ja ne olivat täyttäneet rahoituksen ehdot. Emme tee ylimalkaisia päätöksiä.”