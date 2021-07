Eduskuntavaaleissa 2019 sdp:n Johan Kvarnströmin läpimenoa kuvattiin jättiyllätykseksi. Sdp:n varapuheenjohtaja ja kokenut poliitikko Maarit Feldt-Ranta oli ohjannut omia ääniään Kvarnströmille.

Feldt-Ranta jättäytyi vaaleista uusiutuneen mahasyövän vuoksi ja kuoli marraskuussa 2019.

200 kansanedustajaa: Johan Kvarnström Ensimmäisen kauden kansanedustaja Raaseporista, Uudenmaan vaalipiiristä. Sdp:n eduskuntaryhmä. Ammatiltaan sdp:n ruotsinkielisen verkkolehden Arbetarbladetin päätoimittaja. Työvapaalla päätoimittajan tehtävästä vuoteen 2023. Julkaissut myös rap-musiikkia artistinimellä Qruu. Uusi Suomi haastattelee juttusarjassa kaikki kansanedustajat kuluvan vaalikauden aikana. Lue sarjan jutut täältä.

Kvarnström istuu sdp:n käytännön poliittisen toiminnan johtoelimessä, puoluehallituksessa.

Hänen mielestään sdp:n pitäisi olla kuin amerikkalainen artisti Bruce Springsteen, jolla on vahvat solidaariset mielipiteet mutta joka osaa luoda tunnelman, että kaikki ovat mukana.

Yksin puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin ei Kvarnströmin mielestä ratkaise sdp:n pitkän ajan näkymää. Hän ajattelee muutenkin, että puolueiden kannatus riippuu liian paljon puheenjohtajasta.

”Yhteiskunnan viestin ihmiselle, joka työskentelee esimerkiksi turvealalla, on oltava ’kiitos’. Viestintä on tässä iso kysymys. Että on kunnioitusta”, Kvanström pohtii.

