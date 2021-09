Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa patistaa hallitusta pikaisesti muuttamaan ravintoloiden toiminnan rajoituksia koskevaa asetusta.

Mikäli asetusta ei muuteta, ravintoloiden toiminnan rajoitukset jäävät voimaan vielä lokakuun alusta, jolloin Suomi muuten on avautumassa valtioneuvoston hyväksymän uuden hybridistrategian mukaisesti. Yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia koskevat rajoitukset poistuvat lokakuun alussa koko Suomesta.

”Tanssiminen, laulaminen ja asiakkaiden vapaa liikkuminen sisätiloissa on lokakuun alusta lukien täysin vapaata, mutta ei ravintolassa”, MaRa kuvaa tilannetta.

”Asetuksen muuttaminen on välttämätöntä, koska ravintolarajoitusten voimassapitäminen ei ole lokakuun 1. päivän jälkeen välttämätöntä eikä oikeasuhtaista.”

Ilman rajoitusten purkamista hää-, syntymäpäivä- ja muut juhlat siirtyvät vuokrattuihin tiloihin, joissa ei tarvitse noudattaa rajoitus- eikä alkoholilainsäädäntöä, MaRa ennakoi.

”Vaikka yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia koskevat rajoitukset poistuvat, monet tilaisuudet estyvät tai jäävät vaillinaisiksi ilman ravintoloita koskevien rajoitusten kumoamista. Musiikin livekeikkoja ja tansseja ei voida järjestää, jos kyseessä on ravintola. Muissa tiloissa niiden järjestäminen on täysin vapaata. Myös esimerkiksi teattereiden, oopperan ja jääkiekon SM-liigan taukotarjoilujen toteuttaminen normaalikapasiteetilla on täysin mahdotonta ravintolarajoitusten takia”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa tiedotteessa.

MaRa korostaa, että rajoitusten yleinen purkaminen on ilahduttava ilmiö.

”Kuitenkin ilman asetuksen muuttamista leviämisvaiheen alueiden ravintoloissa liikkuminen ja asiakaskapasiteetti olisi voimakkaasti rajoitettua. Tanssia ja laulaa ei saisi ja jokaisella tulisi olla istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Istumapaikkavaatimus ja asiakkaiden enimmäismäärärajoitukset koskisivat myös kiihtymisvaiheen alueen ravintoloita.”

”Onkin erittäin todennäköistä, että juhlat siirtyvät lokakuun alun jälkeen vuokrattuihin yksityistiloihin, joihin asiakas tilaa ruokatarjoilun catering-yritykseltä ja hankkii omat alkoholijuomat”, Lappi sanoo.

”Valtioneuvoston tulee kunnioittaa perustuslaissa turvattua elinkeinovapautta”

MaRan mukaan ravintolarajoituksille ei ole enää perustuslain eikä tartuntatautilain mukaisia perusteita. Valtioneuvoston tulee kunnioittaa perustuslaissa turvattuja elinkeinovapautta ja työntekijän oikeutta työhön – myös tartuntatautilaki edellyttää rajoitusten kumoamista viipymättä, kun ne eivät enää ole välttämättömiä, MaRa muistuttaa.

”STM:n ja THL:n tietojen mukaan 72,3 prosenttia yli 18-vuotiaista oli 23.9. saanut kaksi rokotusta. Kun yökerhoissa ja karaokeravintoloissa juhlivat yli 18-vuotiaat, laulu- ja tanssikiellolle ei ole olemassa viruksen leviämisen estämiseen liittyviä perusteita. Myöskään sairaan- ja tehohoidon kapasiteetti ei ole ollut lähelläkään ylikuormittumista, vaikka tartuntoja on ollut jo useita viikkoja satoja päivässä”, etujärjestö toteaa.

”Nyt ollaan kiistatta siinä tilanteessa myös THL:n ja johtavien epidemialääkäreiden viime viikkoina antamien lausuntojen mukaan. Näyttää kuitenkin siltä, että sosiaali- ja terveysministeriö on kaivautunut poteroonsa ja ajaa edelleen ankarien ravintolarajoitusten voimassaoloa. Toivottavasti arvovaltasyyt eivät estä niiden purkamista viipymättä, ja yrittäjien ja työntekijöiden lainmukaisten oikeuksien palauttamista”, Lappi penää.

