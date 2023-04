Keskusta kärsi tappion eduskuntavaaleissa ja on ilmoittanut haluavansa oppositioon. Kuvassa puoluejohtajat Annika Saarikko (kesk), Riikka Purra (ps) ja Petteri Orpo (kok) vaali-iltana.

Eduskuntavaalit. Keskusta kärsi tappion eduskuntavaaleissa ja on ilmoittanut haluavansa oppositioon. Kuvassa puoluejohtajat Annika Saarikko (kesk), Riikka Purra (ps) ja Petteri Orpo (kok) vaali-iltana.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ihmettelee perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran toiveita keskustan saamisesta hallitukseen. Molemmat ovat esittäneet kantansa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissa.

Keskusta on johdonmukaisesti korostanut haluavansa oppositioon kärsittyään eduskuntavaaleissa tappion. Linjaus kuitenkin rajaa oikeistohallitusvaihtoehtoja, sillä keskusta sopisi molempiin hallituspohjiin, joita hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) harkitsee, niin perusporvarihallitukseen kuin sinipunaan.

Saarikko viittaa kolumnissaan perussuomalaisten puoluesihteerin Arto Luukkasen armonlaukauspuheisiin, joita tämä on sittemmin pyytänyt anteeksi. Saarikko havaitsee tuulen kääntyneen.

”Nyt PS-johto rukoilee keskustaa kaveriksi hallitukseen. Ihmettelen lausuntoa. Perussuomalaiset kuuluvat vaalivoittajiin. Onnittelen heitä. Nyt perussuomalaisten olisi keskityttävä lupaustensa lunastamiseen. Suora viestini perussuomalaisille on: Älkää estäkö oikeistohallituksen syntyä. Kannustan teitä menemään hallitukseen. Se on vaalivoittajien oikeus ja velvollisuus. Hallituksen synty ei ole keskustasta kiinni, vaan se on teistä kiinni”, Saarikko kirjoittaa.

Keskustajohtaja huomauttaa, että kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja RKP:n hallituksella ”olisi aivan riittävä enemmistö”. Tarkemmin sanottuna ne saisivat kasaan 109 paikan enemmistön, mutta puhemies ei saa osallistua äänestyksiin ja hänet valitaan vakiintuneen käytännön mukaan toiseksi suurimmasta hallituspuolueesta.

RKP:sta on kuultu kovia ulostuloja mahdollisesta hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on korostanut, ettei RKP lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa.

Saarikon mukaan perussuomalaiset ja kokoomus voittivat vaalit ”poikkeuksellisen runsailla” lupauksilla ja ”vaalien erikoistarjouksella” piti tasapainottaa talous, alentaa verotusta ja elinkustannuksia ja samalla vahvistaa koulutusta, sosiaali- ja terveyspalveluja, puolustusta, poliisia ja maatalouden kannattavuutta.

”Nyt vaalivoittajilla on velvollisuus näyttää, miten tuo temppu tehdään. Puheenjohtaja Purra pelottelee, että jos PS ei mene hallitukseen, joutuu keskusta oppositioon heidän kanssaan. Eikö Purra halua hallitukseen kuin vain keskustan kanssa? Suunnitteleeko hän oppositioon menoa?”

Saarikko korostaa, että keskusta toimii oppositiossa itsenäisesti ja omista lähtökohdistaan, eikä oppositiossa kuuluta porukkaan yhdenkään muun puolueen kanssa.

”Pelkkä seura ei ratkaise. Keskusta on kärsinyt vaalitappioita sekä vasemmistoyhteistyön että oikeistoyhteistyön jälkeen. Muita ei kannata haasteistaan syyttää.”

