Kolme kansainvälistä tutkimusryhmää etsii rokotusta uuteen koronaviruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen, josta on syntynyt epidemia Kiinan Wuhanissa, kertoo Reuters.

Kaksi ryhmistä on amerikkalaisia ja yksi Australiasta.

Tavoitteena on saada edes yksi potentiaalinen rokote kliinisiin kokeisiin kesäkuussa ja kehittää testattu ja käyttöön hyväksytty rokote vuoden sisällä.

LUE MYÖS:

Nyt pyritään siis siirtymään uuteen aikaan myös rokotteiden kehittämisessä, jonka normaali kehityskaari kestää 10 vuotta.

Kahta tutkimusryhmistä rahoittaa CEPI (the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), ja se on osarahoittajana myös kolmannessa hankkeessa.

CEPIn kertoman nopean kehitysaikataulun takana on toivo, että tutkijat pystyisivät hyödyntämään MERS ja Ebola-virusten tutkimuksessa jo saatua tietoa, kertoo Reuters.

Lue seuraavaksi: